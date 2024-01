'Génova' confirma hasta tres llamadas del Gobierno a Gamarra y Sémper, que le trasladan el "no" del PP a los decretos

La dirección nacional del PP ha confirmado este lunes que se han producido hasta tres llamadas del Gobierno al primer partido de la oposición para solicitarle su apoyo ante los decretos que debe convalidar este miércoles en el Pleno del Congreso, si bien tanto Cuca Gamarra como Borja Sémper le han trasladado el "no" del Grupo Popular porque no van a "socorrer" al jefe del Ejecutivo. Es más, ha recalcado que el Gobierno "puede ahorrarse nuevas llamadas" para pedir respaldo si no va a aceptar sus exigencias en el decreto anticrisis. Fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo han señalado que, una vez que el Gobierno "ha decidido informar a los medios de comunicación de contactos con la dirección del PP", el PP ha indicado que se han producido "hasta tres llamadas informales con integrantes del Ejecutivo". Así, fuentes del PP han indicado que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, telefoneó en este domingo por la tarde a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra y han añadido que "han vuelto a dialogar hoy mismo". De la misma manera, los 'populares' han asegurado que la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha llamado al portavoz y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper. "Tanto Gamarra como Sémper reafirmaron la decisión del PP de votar 'no' a los tres decretos que se votarán el miércoles", han añadido las mismas fuentes. "EL PP NO SOCORRERÁ A SÁNCHEZ SI SUS SOCIOS LE FALLAN" El PP ha explicado que el Gobierno llamó al PP "para pedir, no para ofrecer". "Y el principal partido de España no socorrerá a Pedro Sánchez en caso de que sus socios le fallen pasado mañana", han señalado mas citadas fuentes. Los 'populares' han recordado que el PP solicitó hace dos semanas un encuentro con las vicepresidentas primera y tercera del Gobierno pero tanto María Jesús Montero como Teresa Ribera lo rechazaron "de manera descortés", según los 'populares'. "Ahora parece que las urgencias del Gobierno producen un repentino interés en la postura del Partido Popular", han agregado, en alusión al rechazo de Junts a apoyar los tres decretos que irán al Congreso el miércoles: uno relativo a las medidas anticrisis, el relativo a la digitalización de la Justicia y el de medidas urgentes para la conciliación de la vida familiar y profesional. AFEA AL GOBIERNO QUE NO DESVELARA LA REUNIÓN CERDÁN-TURULL Desde 'Génova' han señalado que el PP sigue abierto a la posibilidad de estudiar una abstención en el real decreto-ley de medidas económicas en el supuesto de que el Gobierno acepte sus tres exigencias: Deflactar la tarifa del IRPF a las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros; bajar el IVA a la carne, el pescado y las conservas; y reconsiderar la subida del IVA a la luz y el gas, especialmente a las rentas más bajas. "Si no es para adquirir este compromiso, pueden ahorrarse nuevas llamadas para solicitar nuestro apoyo", han señalado fuentes del PP, que han criticado que el Gobierno ahora desvele los contactos con el PP cuando no informó la pasada semana de la reunión que mantuvo el responsable de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con el secretario general de Junts, Jordi Turull. Esta mañana, en un desayuno informativo organizado por Europa Press, Alberto Núñez Feijóo ya ha anticipado el "no" de su partido a los tres decretos que se votarán el miércoles alegando que no van a "arreglar" a Pedro Sánchez los "problemas internos del desgobierno". "Pedro Sánchez sostiene su Gobierno sobre él mismo, los objetivos del independentismo y la nada para el resto de los españoles. Y eso se hace insostenible para España durante cuatro años. Estamos ante un salto al vacío. Y ante ese salto al vacío que vive España, este país tiene dos redes de seguridad", ha proclamado Feijóo al presentar la conferencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.