Ferrovial aspira a cotizar en el Nasdaq de Estados Unidos en el primer trimestre del año

Madrid, 8 ene (EFECOM).- El grupo de construcción e infraestructuras Ferrovial ha trasladado al supervisor bursátil de Estados Unidos, la SEC, su intención de empezar a cotizar en el Nasdaq en el primer trimestre del año, al mismo precio al que lo hace en Ámsterdam, actualmente en unos 33,3 euros.

El Nasdaq es el segundo mercado de valores y bolsa de valores automatizada y electrónica más grande de Estados Unidos y es el que mayor volumen de intercambio por hora tiene.

Ferrovial ha remitido la documentación oportuna a la SEC con el objetivo de debutar en Estados Unidos, lo que lleva preparando desde hace meses y motivó el traslado de su sede social de España a Países Bajos el pasado año.

Como es habitual en este tipo de folletos, Ferrovial desglosa los riesgos propios de su actividad, aunque cita también el daño reputacional en España por el traslado de su sede o la posibilidad de tener que pagar mayores impuestos.

También recoge que la jurisdicción aplicable a Ferrovial es la de Países Bajos o, en algunos supuestos la española, pero en ningún caso la de Estados Unidos por mucho que sus acciones vayan a cotizar allí.

Por otro lado, la compañía avisa de que ha detectado "debilidades materiales" en sus controles internos sobre la información financiera que elabora, lo que le ha llevado a contratar a un asesor externo.

Pero añade que si no son capaces de remediar estas debilidades materiales, o si no son capaces de desarrollar y mantener un sistema efectivo de controles internos, es posible que no puedan producir estados financieros oportunos y precisos o cumplir con leyes y regulaciones aplicables, que pueden afectar negativamente a su negocio y al precio de sus valores. EFECOM

