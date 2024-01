Feijóo avisa de que el PP no resolverá los problemas del Gobierno para convalidar decretos

Madrid, 8 ene (EFECOM).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado de que su partido no arreglará los problemas del Gobierno para convalidar en el Congreso tres reales decretos, ante los que el PP votará no, ya que solo se abre a una abstención si el Ejecutivo incluye sus peticiones de rebajas fiscales para atajar la inflación.

"No les vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno", ha avisado este lunes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha defendido las medidas que propone su partido: deflactar el IRPF a las rentas "modestas", rebajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas, y mantener la reducción del IVA al 5 % de IVA en la luz y el gas, que el Gobierno propone retirar.

El anunciado no de Junts a los tres reales decretos de contenido económico aprobados por el Gobierno en el tramo final del año -paquete antiinflación, reforma del subsidio de desempleo y reformas pendientes para fondos europeos-, hace que los votos del PP sean determinantes para que estas medidas no decaigan, lo que ocurriría si no logran el aval del Congreso.

En este contexto, y desde un desayuno informativo en el que ha presentado al presidente y candidato a la Xunta, Alfonso Rueda, Feijóo ha rechazado presiones del Gobierno y le ha dicho al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "si quiere poner en marcha medidas anticrisis lo tiene fácil", pues puede apoyar las que exige el PP.

Feijóo ha argumentado que las políticas que exige son "razonables" y "repercuten en el bienestar de una inmensa mayoría de los ciudadanos, más que cualquiera de las exigencias para solucionar problemas personales de algunos socios a los que ahora le imploran un sí".

Y ha avisado además de que el Gobierno se equivoca si pretende presionarles con "con descalificaciones y arrinconarnos con su sobreactuaciones" porque los populares "a diferencia del Gobierno" son "totalmente libres".

Fuentes del Partido Popular agregan que el PP votará no a los tres reales decretos salvo que el Gobierno incorpore sus peticiones, un escenario en el que estudiaría una abstención.

Desde la dirección nacional del PP recuerdan que hace semanas pidieron una reunión a las vicepresidentas primera y tercera, María Jesús Montero y Teresa Ribera, que el Gobierno no ha aceptado, y denuncian además que "nada se ha negociado con el partido mayoritario". EFECOM

