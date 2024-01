Feijóo anticipa el "no" del PP a los decretos de Sánchez y dice que España está con el Gobierno "ante un salto al vacío"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anticipado el "no" del PP a los tres decretos que se votarán el próximo miércoles en el Pleno del Congreso alegando que su partido no va a "arreglar" a Pedro Sánchez "los problemas internos del desgobierno". Tras asegurar que España está "ante un salto al vacío" con este Gobierno, ha presentado al PP y a las comunidades autónomas que gobierna como "redes de seguridad" para los españoles. "Pedro Sánchez sostiene su Gobierno sobre él mismo, los objetivos del independentismo y la nada para el resto de los españoles. Y eso se hace insostenible para España durante cuatro años. Estamos ante un salto al vacío. Y ante ese salto al vacío que vive España, este país tiene dos redes de seguridad", ha proclamado Feijóo en un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde ha presentado la conferencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El jefe de la oposición ha advertido que "se equivoca el Gobierno si pretende presionar" al PP "con descalificaciones" y "arrinconarle con sus sobreactuaciones". "Nosotros, a diferencia del Gobierno, somos totalmente libres", ha aseverado. Feijóo ha vuelto a defender deflactar la tarifa del IRPF, extender la rebaja del IVA a la carne, el pescado y las conservas, y retornar el IVA al 5% en la luz y el gas durante los próximos meses. "Nosotros vamos a estar toda la legislatura poniendo soluciones a disposición de los españoles, pero no le vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno", ha avisado. ((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))