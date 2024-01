Erkoreka niega la presencia en Getxo de 'El Pastilla', el preso fugado en Nochebuena de Alcalá Meco

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado este lunes que no ha habido "resultados positivos" en las comprobaciones de la posible presencia en Getxo (Vizcaya) del preso huido del centro penitenciario de Alcalá Meco en la víspera de Nochebuena, Yousef Mohamed Lehrech, conocido como 'El Pastilla', y "lo que puede haber, aparte de eso, es pura especulación". Según ha puntualizado, la Policía municipal del municipio vizcaíno ya informó de que se trata de "una persona arraigada" en Getxo que tiene "parecido con el preso huido". Erkoreka se ha referido de esta manera, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a las informaciones, aparecidas este pasado fin de semana, que apuntaban a que el 'Pastilla' fue visto en una estación de Metro Bilbao en Getxo. Así, el consejero de Seguridad ha explicado que la Policía Municipal de Getxo ya emitió una información en la que afirmaba que la persona vista a través de las cámaras de seguridad de una estación de metro era "una persona que vive desde hace tiempo y está arraigada en Getxo y que tiene parecido al 'Pastillas' pero que no era él". "Puede ser (una confusión causada por el parecido físico de ambas personas), porque se han comprobado las denuncias que ha habido y si entre las personas que aparecen (en las grabaciones) está 'El Pastilla', pero no hemos encontrado resultados positivos. A día de hoy no hay nada más, y lo que puede haber aparte de eso es pura especulación o una alarma que pueda haber en algunos medios de comunicación". "NINGUNA ALERTA" En este sentido, Erkoreka ha asegurado que la Ertzaintza "no ha emitido ninguna alerta" a todas las policías locales para que tuvieran conocimiento de que esa persona está en Euskadi, sino que "lo único que ha hecho ha sido pedir permiso para comprobar esas grabaciones y saber si las denuncias tenían fundamento o no". "Esas investigaciones no han obtenido resultado, por lo que, en términos hipotéticos, es posible que haya sucedido lo que dijo la Policía Local de Getxo, es decir, que la gente ha confundido a esa persona de Getxo y ha hecho las denuncias", ha señalado.