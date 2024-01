El PP revela que el Gobierno ha sondeado su apoyo a los reales decretos sin moverle del no

Madrid, 8 ene (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha revelado que el Gobierno ha contactado con su partido para sondear su apoyo a los tres reales decretos que el Congreso vota esta semana, sin haber movido a los populares del no, pese a que su voto es clave para que las medidas contra la inflación no decaigan.

En concreto, se ha producido una llamada por parte del ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, según han confirmado fuentes de los dos partidos, junto a otro contacto telefónico, según el PP, que no lo ha detallado.

El PP exige que el Ejecutivo incorpore su propuestas económicas para estudiar su abstención -deflactar el IRPF a rentas menores de 40.000 euros, rebajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas y mantener el IVA reducido del 5 % en la luz y el gas- y el Gobierno no lo habría aceptado. En el no está también el diputado de UPN.

"No ha habido ningún ofrecimiento por parte del Gobierno. El Gobierno sabe qué es lo que proponemos, lo hemos dicho en privado y en público, no hay respuesta satisfactoria a ninguna de las medidas (...) con lo cual mucha voluntad no hay, por mucho que se hable", ha señalado Sémper en rueda de prensa.

Sin embargo, fuentes del PSOE señalan que si están hablando "es porque algo hay", cuando la convalidación de los tres reales decretos --paquete antiinflación, reforma del subsidio de desempleo y reformas pendientes para fondos europeos-, está en el aire ante el anunciado no de Junts.

En la línea del aviso lanzado este lunes por Alberto Núñez Feijóo, de que el PP no arreglará los "problemas internos" del Gobierno, el portavoz de los populares ha recalcado que su partido no va a salir al "rescate de los apuros del Gobierno" ni acepta los "chantajes de un Gobierno manejado por los antisistema".

El PP ha previsto tres posibles escenarios: "O Junts traga, o Sánchez cede, o el Gobierno debuta perdiendo votaciones y confirmando su extraordinaria debilidad parlamentaria". Y han agregado que no tienen duda "de la capacidad de pedir de Junts, ni la de dar de Pedro Sánchez".

Los populares anticipan una legislatura de la "angustia del Gobierno en cada votación" y "serios problemas de supervivencia desde el inicio" por sus dificultades para sacar adelante "cualquier materia".

El portavoz del PP ha reprochado que las vicepresidentas primera y tercera, María Jesús Montero y Teresa Ribera, no aceptasen reunirse con el PP y sí la "tutela económica" de EH Bildu, Sumar o el PNV.

Además, ha señalado que si los reales decretos y las ayudas a la ciudadanía decaen deberá ser el Gobierno, que "hace aguas por todos los lados, quien lo explique pues el PP no va a "socorrer a Sánchez cuando la coalición de la investidura se gestó para levantar un muro contra el PP".

EFE

ml-scr/jlg