El Gobierno no contempla incorporar las medidas anticrisis del PP y cree que son "excusas" para votar en contra

El Gobierno no tiene intención de incorporar las medidas anticrisis que puso sobre la mesa el PP para contemplar una abstención al decreto anticrisis que se vota esta semana en el Congreso de los Diputados. Moncloa lo considera una "excusa" para votar en contra, más que una propuesta, según ha indicado este lunes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En todo caso, el PP ya ha confirmado esta misma mañana que votará 'no' a los tres decretos que el Gobierno lleva a convalidación en el Congreso y que a esta hora no cuentan con la mayoría suficiente para salir adelante. En un desayuno informativo organizado por Europa Press, el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo avanzó el 'no' de su partido. Aunque ha vuelto a defender las condiciones que había puesto: deflactar la tarifa del IRPF, extender la rebaja del IVA a la carne, el pescado y las conservas y retornar el IVA al 5% en la luz y el gas en los próximos meses, el líder del PP ha afirmado que no van a "arreglar los problemas internos del desgobierno" y por tanto votarán en contra. Respecto a las medidas citadas, Montero señaló en una entrevista en TVE recogida por Europa Press que no cumplen con las recomendaciones de Europa ni con una política fiscal que permita sostener el Estado del Bienestar sin tener en cuenta "la progresividad" del sistema tributario. Así, ha tachado al PP de seguir "con su único mantra, la bajada fiscal por bandera" que a su juicio sigue "la estela fracasada del Reino Unido". Dice que los 'populares' responden a cada propuesta del Gobierno con una bajada fiscal que no tiene en cuenta la progresividad del sistema ni tampoco la protección del Estado de Bienestar y de los servicios públicos. "No creo que sean unas exigencias para abstenerse, creo que son justificaciones para trasladar que van a votar que no, si es que al final esa es la posición oficial" señalaba Montero casi al mismo tiempo que Feijóo anunciaba su voto en contra. La dirigente socialista ha advertido que si el decreto no se convalida el IVA volverá a subir al 21%, al 10% en el caso de los alimentos, las pensiones no se verán revalorizadas en la nómina de enero. "Una cosa es que uno pretenda ir más allá y otra cosa es que ni siquiera permita llegar a un medio camino, que es lo que plantea este decreto ley. Por eso le digo que creo que suena más a excusa que a una oferta", se ha quejado. ENMIENDAS A LA LEY DE AMNISTÍA Por otro lado, la también vicesecretaria general del PSOE, ha criticado la propuesta del PP para ilegalizar partidos que promuevan referendos ilegales, incluida en su enmienda a la totalidad a la Ley de Amnistía. "No deja de llamar la atención que un partido que está incumpliendo la Constitución desde hace más de 1800 días pida que se declaren ilegales los partidos que no cumplan la Carta Magna", ha cuestionado. En tono irónico ha preguntado si el PP se está haciendo así una "autoenmienda" a su posición sobre la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo considera por tanto "una clara incoherencia" que a su juicio intenta "no separarse de Vox" respecto a la ilegalización de los partidos independentistas. Respecto a posibles enmiendas parciales a la norma, ha insistido en que cualquier modificación que se plantee debe ser "una mejora técnica" y además debe contar "con un amplio consenso" para que los socialistas le den el pase "A partir de ahí, yo creo que podremos construir entre todos una ley, una legislación que ojalá cumpla con el objetivo que nos hemos planteado, que es normalizar la situación política en Cataluña y tener capacidad de encontrar puntos de encuentro para superar de forma definitiva esa fractura que nunca tuvo que producirse", ha terminado.