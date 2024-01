Bolaños y Gamarra mantuvieron un contacto en las últimas horas sobre la convalidación del decreto anticrisis

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes mantuvo un contacto telefónico en las últimas horas con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra en la que hablaron sobre la convalidación del decreto anticrisis que debe votar este miércoles el pleno del Congreso de los Diputados y para el que el Gobierno todavía no tiene los apoyos necesarios, dada la negativa de Junts. El contacto entre ambas partes, confirmado por fuentes del PSOE y del PP, se ha producido en un contexto en el que el Ejecutivo necesita buscar votos para sacar adelante este decreto anticrisis, ya que a esta hora no cuenta con los votos suficientes. En este sentido, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha reclamado el apoyo del principal partido de la oposición advirtiendo que están en juego asuntos como la revalorización de las pensiones, la gratuidad del transporte público para los usuarios frecuentes o la rebaja del IVA de los alimentos. El PP se ha mostrado abierto a abstenerse en la votación del decreto anticrisis, pero solo en caso de que los socialistas acepten sus tres condiciones: extender la rebaja del IVA de los alimentos a la carne, el pescado y las conservas; retornar la rebaja del IVA de la luz y el gas al 5% durante los próximos meses y deflactar el IRPF. En este sentido, fuentes de Génova señalan que fue Bolaños quien llamó a Gamarra y que la conversación fue "para pedir, no para ofrecer" mientras que en Ferraz no cierran la puerta a aceptar alguna de las condiciones del PP, aunque piden cautela. "Si estamos hablando es que algo hay", señalan.