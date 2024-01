Almeida critica que el Gobierno espere una "rendición incondicional" del PP tras haberle "orillado" durante años

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado que el Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, espere una "rendición incondicional" del PP tras haberle "orillado" durante años, y tras pedir su apoyo a tres decretos que se votarán esta semana en el Pleno del Congreso de los Diputados. "La responsabilidad no es del PP, es de una coalición de Gobierno absolutamente inestable, como dijimos desde el primer momento. Lo que no pueden esperar del PP es habernos orillado, como nos orillan desde hace tantos años por parte de Pedro Sánchez y su Gobierno, y pretender ahora una rendición incondicional para aprobar el decreto", ha reprochado Almeida este lunes ante los medios de comunicación desde Chamberí. Así, ha criticado que Sánchez recurra al PP cuando "le fallan sus socios" y ha asegurado que el PP ha hecho públicas sus propuestas y no ha tenido que "irse a Ginebra con un mediador internacional". "Será Pedro Sánchez y su gobierno el que, a partir de esas tres propuestas, decida si quiere o no quiere hablar con PP", ha subrayado. Considera el alcalde que es "muy difícil" aprobar en estos momentos cualquier iniciativa que el Gobierno ponga encima de la mesa. "Ellos decidieron levantar un muro y no tender un puente. Fueron ellos los que dijeron en el debate de investidura que en España había que levantar un muro y no tender puentes. Y, por tanto, es este Gobierno el que se ha situado en una posición en la que es muy difícil, muy complicado realmente, poder aprobar iniciativas que ponga en marcha", ha apostillado.