Abascal asegura que la izquierda "se alegra" del vertido de pellets en Galicia porque lo utilizará políticamente

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que la izquierda "se alegra" del vertido de pellets en las costas de Galicia porque lo utilizará políticamente y llevará a cabo una campaña contra los desastres naturales como hace "siempre". "La izquierda yo creo que se alegra de este tipo de desastres porque los utiliza políticamente, no tiene ningún escrúpulo" ha asegurado Abascal en declaraciones a los medios tras ser preguntado por la posición de Vox sobre el vertido de pellets de plástico procedentes de un barco mercante que ya se ha extendido a amplías zonas del literal gallego. En su opinión, los partidos progresistas "harán lo de siempre, campañas políticas con los desastres naturales", si bien "no se puede esperar otra cosa" de una izquierda que "da golpes al Estado de derecho y a la Constitución". Sobre la responsabilidad del vertido de microplásticos, Abascal ha dicho que no sabe "quién tiene la culpa", pero que cuando tenga la convicción de "quién es el responsable" lo dirá y exigirá que se limpien las costas. DESCONFIANZA ANTE LA AUTOBAJA Abascal también se ha referido a la autobaja de tres días propuesta este lunes por el Ministerio de Sanidad para hacer frente a la saturación de los centros de salud en plena epidemia de gripe, afirmando que no se fían de las decisiones del Ejecutivo en materia sanitaria tras su gestión de la pandemia. "La verdad es que no nos fiamos de nada lo que haga este Gobierno, y menos en lo que tiene que ver con el control de epidemias. Este Gobierno, ilegalmente, inconstitucional mente, con tres sentencias del Tribunal Constitucional, decidió quitar las libertades a los españoles", ha explicado, remarcando que nadie "ha asumido responsabilidades" todavía. Por ello, y tras padecer "todas las arbitrariedades y mentiras" del Gobierno durante la pandemia, Abascal ha reiterado su "desconfianza" ante cualquier decisión que tome el Gobierno.