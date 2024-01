Villalibre: "Los dos goles son un golpe de confianza"

Bilbao, 7 ene (EFE).- Asier Villalibre admitió que los dos goles que le marcó al Eibar en la victoria del Athletic Club en Ipurua en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey le suponen "a nivel personal un golpe de confianza" en una temporada en la que están teniendo escaso protagonismo en la competición liguera.

"Al no tener muchos minutos en liga siempre tienes esa presión que te pones tu mismo de aprovecharlos en la Copa. Me voy contento porque pasamos la eliminatoria y por los dos goles", subrayó el delantero tras el encuentro.

Villalibre, por otro lado, aseguró que "no hay nada especial" ni "hay que dar más vueltas" en su comedida celebración en los dos tantos. "El primero ha sido muy cerca de la línea y el segundo un poco de rebote. No me ha salido celebrarlo. También es un cúmulo de situaciones. Hay mucho conocido en el Eibar y es un equipo euskaldun al que tengo mucho aprecio. Todo cuenta un poco", explicó.

A nivel colectivo, el 'Búfalo' de Gernika aseguró que una de las claves de la buena temporada del Athletic es que "todo el mundo está enchufado" y que "individualmente todos los jugadores están dando su mejor versión".

"Es un cúmulo de cosas que ayudan a que estemos ahí arriba. En liga la primera vuelta ha sido increíble y en la Copa seguimos dentro. Tenemos muchas ganas de seguir jugando, de que llegue el derbi -contra la Real Sociedad el próximo sábado en San Mamés- porque es un partido muy especial y ojalá dejemos los tres puntos en casa", concluyó Villalibre. EFE

1010062

ibn/ro/jl