Vidal (comuns) ve "erróneo" que Podemos rompiera con Sumar en el Congreso y espera unidad en 2024

La diputada de Sumar y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, ha asegurado que Podemos tomó un camino "erróneo" al abandonar el grupo de Sumar en el Congreso, y espera que este 2024 brinde la oportunidad para acercar posturas de nuevo. En una entrevista de Europa Press, ha dicho que espera que desde Podemos "rectifiquen ante ciertos errores que se han cometido", y ha augurado que ser un grupo pequeño de cinco diputados les impedirá hacer política. "Vamos a tender la mano para llegar a acuerdos, para seguir juntas y para actuar con unidad frente a un contexto económico y político que no va a ser fácil", ha expresado. Sin embargo, no prevé que Podemos tumbe ningún decreto impulsado por el Gobierno que mejore las condiciones de vida de la gente: "Creo que apoyarán aquellas normas y batallas políticas y culturales que llevemos a cabo". ENMIENDAS A LA LEY DE AMNISTÍA En relación a las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox a la ley de amnistía, Vidal ha asegurado que es "irónico" que planteen ilegalizar a partidos que vayan contra la Constitución. "Tiene su gracia, porque PP y Vox llevan incumpliendo la Constitución en todos sus artículos sociales en cuanto tienen la oportunidad", y ha enumerado incumplimientos en materia de pensiones, derechos laborales y por la negativa de los populares a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre otros. También ha dicho que ve "majara" que los populares hagan esta propuesta tras conocerse esta semana que el líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, mantuvo una reunión en agosto y tras las elecciones generales con el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, y el portavoz del partido y concejal en Barcelona, Josep Rius, en un hotel de Barcelona para explorar posibilidades de entendimiento. "El PP ahora mismo propone que ellos puedan seguir hablando con quien les dé la gana, pero que el presidente del Gobierno, si es socialista, no pueda hablar con aquellos partidos que ellos señalen", ha añadido. DECRETO 'OMNIBUS' Preguntada por la posición contraria de Junts al decreto 'omnibus' del Gobierno porque creen que pone en peligro la amnistía, Vidal lo ha negado: "Una vez más, Junts no está engañando", y ha recordado que, si se ha iniciado el trámite para una ley de amnistía, es gracias al gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. "Es vergonzoso que Junts se atreva a poner en duda un decreto como este", y ha argumentado que beneficia a los españoles en ámbitos como el precio de los alimentos, de los alquileres y del transporte, entre otros. REFORMA CONSTITUCIONAL Sobre la propuesta de reforma para eliminar de la Constitución la palabra "disminuidos" por vía de urgencia, ha celebrado que se impulse pero ha avisado de que es "peligroso" modificar la Carta Magna porque implica tocar mayorías y que se puedan abordar cuestiones que no interesan tanto, a su parecer. En este sentido, ha advertido de que PP y Vox tienen un claro interés en desmontar el estado del bienestar y eliminar derechos, y ha añadido que el modelo de ambos partidos "tiene mucho que ver con Argentina y con el señor Milei", en referencia al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el presidente argentino, Javier Milei. REVALORIZACIÓN AUTOMÁTICA DEL SMI Al preguntársele por los retos que afronta Sumar este 2024, Vidal ha dicho este debe ser el año en el que se "ratifique y consolide" la revalorización automática del salario mínimo interprofesional (SMI). También ha afirmado que trabajarán para seguir avanzando en fiscalidad para que la banca y grades empresas "paguen lo que les corresponde", y también ha apostado por avances en ámbitos como el cambio climático, la salud pública, los derechos laborales y en Europa. "Vienen unas elecciones europeas difíciles en las que las cosas se pueden poner complicadas", ha concluido.