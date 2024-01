Sumar pide la dimisión del conselleiro do Mar por la gestión de los pellets: "PP recuerda a Partido de los Plásticos"

La candidata de Sumar a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois, ha pedido la dimisión del conselleiro do Mar, Alfonso Villares, por la gestión de los pellets con pequeñas bolas de plástico que han llegado en los últimos días a la costa gallega, y ha denunciado que los populares repiten "errores de falta de coordinación y de dar cuentas" ante un vertido del que "está por ver" el alcance. Lois ha visitado este domingo la Praia de Espiñeirido, en Ribeira (A Coruña), para conocer la magnitud de las afectaciones del vertido de pellets, y ha denunciado la "falta de transparencia y la falta de actuación del PP y de Alfonso Rueda", cuyo "bus", ha ironizado, "no debió pasar" por la misma. De hecho, le ha invitado a desplazarse al arenal. "Fueron los ayuntamientos los que arrimaron el hombro desde el primer momento, los ayuntamientos a los que la Xunta siempre les traslada responsabilidades", ha denunciado, y ha apelado a la necesidad de realizar estudios para determinar el alcance de la afección medioambiental de las bolas de plástico, y también para analizar las mejores fórmulas de recogida. "Llevamos un mes con un vertido de pequeños plásticos ante la dejadez, inacción y falta de transparencia del PP y de Rueda, que no activó el plan de contingencia, que es competencia autonómica, hasta hace unos pocos días. En definitiva, las siglas del PP mucho me temo que recuerdan al Partido de la Plastilina, al Partido de los Plásticos", ha afeado. La candidata estuvo acompañada por Xosé Lois Piñeiro, edil en A Pobra do Caramiñal y miembro de la promotora de Sumar Galicia, que le ha pedido a la Xunta "responsabilizarse y actuar" activando los planes que sean necesarios y colaborar con los ayuntamientos.