Siguen las malas noticias españolas en motos: Santolino se retira por un problema mecánico

Ad Duwadimi (Arabia Saudí), 7 ene (EFE).- Las malas noticias para los motoristas españoles no cesan en el Dakar 2024, pues el piloto salmantino Lorenzo Santolino se retiró este domingo nada más iniciar la segunda etapa del rally, en el kilómetro 17, por un problema mecánico que no sabe ”realmente bien” cuál fue.

El castellano-leonés sigue los pasos del valenciano Tosha Schereina, que abandonó este sábado tras caerse en la primera jornada del Dakar y romperse la muñeca izquierda, y precisamente eran ellos los dos los mejores españoles del Dakar 2024 en la categoría de motos hasta el momento.

Santolino, de hecho, terminó la primera etapa en quinta posición y, tras la baja de Schareina, se había quedado, junto al castellonense Joan Barreda, como la gran referencia española, pero un problema mecánico que no pudo solventar le obligó a dejar el Dakar apenas dos días después de su inicio.

El propio piloto comentó tras su abandono que fue ”una lástima” esta retirada porque cree que ”era un buen año, porque el nivel de la moto era bueno” y él ”estaba en un buen momento físico y de experiencia”.

“En el km 17 he tenido un probelma técnico y no he podido reparar. He esperado a las asistencias de la organización, me ha recogido el helicóptero y estoy esperando para volver al siguiente vivac. Es una lástima”, subrayó Santolino, convencido de que este podía ser su año.

“El terreno que se presentaba era favorable y ayer le di con tranquilidad sabiendo que el Dakar era largo y aun así estábamos bien colocados. Es una lástima no poder aprovecharlo para hacer un buen resultado para mí y para el equipo, que se lo merecían por todo el trabajo y esfuerzo puestos”, comentó Santolino.

Así, se mostró ”sorprendido” porque no sabe ”bien lo que ha pasado realmente”, aunque agradeció a todo el mundo que le apoya, a su equipo y a su familia en este momento.

Este es el segundo abandono casi consecutivo de un piloto español en el Dakar 2024, ya que este sábado el español Tosha Schareina, que se había llevado el triunfo en la prólogo y que rodaba segundo en la primera etapa, se tuvo que retirar tras romperse la muñeca izquierda en una caída en la primera etapa del rally, lo que merma las posibilidades de victoria española en motos y las esperanzas españolas se centran en Barreda. EFE

