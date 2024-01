Rueda estaría en condiciones de mantener la mayoría absoluta, pero la izquierda sumaría 3 escaños más que en 2020

El candidato del PPdeG y actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, estaría en condiciones de mantener la mayoría absoluta en las elecciones del próximo 18 de febrero --sería la quinta consecutiva de los populares, y su primer resultado propio como aspirante--, pero perdería tres escaños y se quedaría con 39 de los 75 del hemiciclo del Parlamento autonómico. Así lo refleja la encuesta de Sondaxe que publica este domingo 'La Voz de Galicia', que otorga esas tres actas que el PP perdería en el Pazo do Hórreo al bloque de izquierdas que representarían BNG, PSdeG y Sumar. De este modo, el BNG subiría un escaño en la circunscripción provincial de Pontevedra, donde el PP perdería un acta; mientras que Sumar sacaría un acta por A Coruña, también a costa de la bajada de uno por parte de los populares; y el PSdeG --con el lucense José Ramón Gómez Besteiro como aspirante a la Xunta-- pasaría de dos a tres escaños en la provincia de Lugo, donde los populares cederían uno también. Ourense sería así la única provincia que mantendría un reparto idéntico al año 2020, con ocho escaños en manos de los populares, tres en las del BNG y otros tres en las del PSOE. Con un porcentaje de estimación de voto del 3,6% en el caso de Vox y del 3,5% para Democracia Ourensana (D.O.), ninguna de las dos fuerzas superarían el listón preciso para lograr un escaño. VOTO OCULTO EN OURENSE En todo caso, Ourense es la provincia que otorga a Vox mejores resultados en estimación de voto, además de la presencia del partido que dirige el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome. Y no solo eso, según lo publicado, es el territorio donde Sondaxe detecta más voto oculto. En A Coruña el reparto quedaría en 13 actas para el PP, siete para el BNG, cuatro para el PSOE y uno para Sumar; mientras que en Pontevedra los populares sumarían diez, siete el BNG y cinco el PSOE; y en Lugo, el PP conseguiría ocho, mientras que los nacionalistas sumarían tres, y los socialistas, otros tres. VALORACIÓN DE LÍDERES Y ABSTENCIÓN En lo que respecta a la valoración de líderes, el candidato popular, Alfonso Rueda, que se presenta por primera vez tras la sucesión de Alberto Núñez Feijóo, es el líder mejor valorado, con un 5,3. Le sigue la líder del Bloque, Ana Pontón, que es la única que aprueba de la oposición, con un 5,2. A continuación, la encuesta le otorga un 4,8 al candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, y un 4,2 a la aspirante de Sumar, Marta Lois. También se refleja el cambio de voto por la ley de amnistía (uno de cada cinco electores, según 'La Voz', dicen que el impulso de la misma les ha hecho cambiar de papeleta), y un elevado nivel de abstención. En concreto, a apenas 40 días de las elecciones gallegas, la abstención estimada rondaría el 45%. Los votantes del PP y del BNG se mantendrían como los más fieles, y los del PSdeG, como los más abstencionistas.