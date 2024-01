Roig Negueroles: "A los que más perjudica la suspensión es a nosotros"

Redacción deportes, 7 ene (EFE).- El consejero del Villarreal Fernando Roig Negueroles aseguró que es a su equipo al que más perjudica que se haya suspendido por problemas con la luz el duelo de la Copa que disputaban en el campo del Unionistas y negó que dijeran que no querían jugar.

"No hemos dicho que no queríamos jugar. Ha sido una decisión del árbitro. He visto unas declaraciones del presidente del otro equipo, no sé de dónde sale eso, nosotros lo hemos dicho. Además, repito que al que más perjudica eso es a nosotros, ya que además del trastorno logístico, se suma que nos quedamos con un día menos de descanso, lo que nos trastoca de cara al partido de Las Palmas del próximo sábado", apuntó.

"Es incómodo para nosotros estar un día más, y lo que no hemos hecho nosotros es fundir la luz como se ha fundido", añadió el directivo. "Para nosotros era mejor jugar, ya que no teníamos nada preparado, sin comida ni cocineros. Además, el avión se queda un día más, con el incremento de costes que eso supone", añadió.

El directivo recalcó que no influyeron en la decisión del colegiado. Roig Negueroles explicó que tras retirarse los equipos a los vestuarios a esperar su decisión, el árbitro volvió a salir al terreno de juego. "Justo en ese momento han fallado focos. Y tras ver eso, ha entrado y ha decidido que no se jugaba. Justo en ese momento estábamos preparados para salir a calentar otra vez", señaló. EFE

1010587

jmg/nhp/jl