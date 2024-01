Pedro Martínez: "Bilbao ha sido muchísimo mejor que nosotros"

Bilbao, 7 ene (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del BAXI Manresa, reconoció tras la derrota encajada en Miribilla (74-54) que el Surne Bilbao Basket "fue muchísimo mejor" que su equipo.

"Han sido superiores a nosotros. Han jugado muchísimo mejor, han defendido mejor, han reboteado mejor y han atacado mejor. Hay que felicitarles porque nos han superado desde el minuto 1", subrayó el técnico catalán en su valoración del encuentro.

Cuestionado sobre si sus jugadores acusaron la presión de estar obligados a ganar para asegurarse el billete copero, Martínez rechazó "buscar cualquier tipo de excusa" que, en su opinión, "quitaría mérito al trabajo que han hecho (los locales) desde el principio".

"No sé qué es lo que ha pasado. Igual es que son mejores. A veces nos creemos cosas que no son. Han jugado mejor porque hoy han demostrado que son mejores. No hay que escurrir el bulto", zanjó el entrenador del conjunto manresano. EFE

