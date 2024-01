Mumbrú: "En el tercer cuarto nos hemos caído físicamente"

Valencia, 7 ene (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, achacó la derrota sufrida este domingo ante el Dreamland Gran Canaria al bajón físico que tuvo su equipo en la segunda parte fruto de los dos partidos de Euroliga que afrontaron esta semana.

"En el tercer cuarto nos hemos caído, no hemos llegado. Ellos han tenido ocho días para preparar el partido y nosotros hemos tenido dos partidos y hemos llegado muy justos. Hemos ido todo el rato por detrás del balón en defensa, hemos buscado piernas frescas pero no hemos sido capaces", señaló el técnico, que no quiso quitar mérito al Gran Canaria.

El técnico admitió que el choque era importante porque un triunfo daba al ganador la condición de cabeza de serie en la Copa del Rey y admitió que se acordaba de "partidos en la Fonteta" que debían haber ganado pero señaló que la Euroliga "por momentos" les pasa factura. EFE

nhp/asc