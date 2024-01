Jesús Alegre, de la pasión por el ciclismo al sueño hecho realidad del equipo Relax

José Luis Sorolla

Zaragoza, 7 ene (EFE).- El 18 de julio de 1959, con tan solo seis años. Jesús Alegre tiene perfectamente claro que fue el momento en el que su pasión por el ciclismo se desató y, 41 años después, pudo hacer su sueño realidad como patrocinador de un equipo ciclista, el Colchón Relax-Fuenlabrada.

"La victoria de Federico Martín Bahamontes en el Tour, la primera que conseguía un español marcó mi pasión por el ciclismo. Esos años una victoria internacional de esas dimensiones de un deportista español no era lo habitual", explica Jesús Alegre (Zaragoza, 1953) en una entrevista a EFE.

El equipo Relax llegó al pelotón profesional internacional el año 2000 y en sus ocho años de patrocinio, aunque como una formación modesta, sus ciclistas lograron firmar un total de 42 victorias, sobre todo en 2007, en su última temporada, con 13.

Por sus filas pasaron ciclistas modestos y otros tuvieron en el equipo fuenlabreño-zaragozano el trampolín que les permitió tener protagonismo en el pelotón internacional como fue el caso de Joan Antoni Flecha que estrenó en Teruel su palmarés y luego fue uno de los más brillantes clasicómanos que ha tenido el ciclismo español.

Sobre el planteamiento del patrocinio del equipo, Alegre rememora que la propuesta les llegó a través de Unipublic porque "a la UC Fuenlabrada, que tenía el apoyo del Ayuntamiento, le hacía falta más dinero".

El objetivo de partida era claro porque para la Vuelta en esos años era "importante tener equipos que fueran capaces de animar la etapa o ya estuvieran animando la carrera cuando empezaba la retransmisión de RTVE en directo y con Maximino Pérez como director suponía una buena oportunidad para tener repercusión.

Aunque hoy en día y a pesar de que tan solo han pasado 25 años la inversión que realizaron no tendría apenas visibilidad, Alegre asegura que en aquel momento fue una buena apuesta.

"Los números eran claros: la entrada de Relax como patrocinador de equipo permitió a la empresa triplicar el número de ventas. Era la mejor inversión posible", afirma con rotundidad.

Curiosamente, los contactos internacionales con el ciclismo le llegaron a Alegre a través del mundo del colchón "con la introducción del látex porque el principal fabricante del mundo era la belga Latexco y también están en Bélgica los mejores fabricantes de telas de colchón".

Para Alegre, el ciclismo en Bélgica es mucho más que un deporte es "una religión, sobre todo con las clásicas que las valoran incluso más que ganar una gran vuelta" y eso lo pudo vivir asistiendo a la presentación de uno de los equipos más laureados de la historia e incluso cuando fichó al entonces recién proclamado campeón del mundo, el cántabro Óscar Freire.

"Acompañé -dice- a la presentación del equipo a Óscar junto a Jesús Suárez Cuevas y le advertí a Óscar de que para los belgas el maillot arcoiris era incluso más importante que ganar el Tour y pudo comprobar sorprendido la expectación que levantó su presencia en los diferentes actos".

"Estas presentaciones me permitieron conocer y estar en contacto con algunos de los ciclistas más grandes de la historia como Eddy Merckx o Bernard Hinault entre otros muchos", añade.

La última temporada del equipo, la más exitosa en sus ocho años como patrocinador principal de un equipo en el pelotón profesional, estuvo marcada de manera indirecta por la Operación Puerto, de la que Alegre asegura ser un profundo conocedor porque "me he leído toda la instrucción".

"Unipublic nos invitó a coger a un buen número de corredores que aparecían como implicados pero a los que luego no sancionaron pero si fueron vetados. Formamos un equipazo con nombres como Ángel Vicioso, Dani Moreno (recién retirado), Jan Hruska o los todavía en activo Francisco Mancebo y Óscar Sevilla, y en junio poco antes del Tour el equipo arrasó con un triunfo de etapa y la general para Sevilla en la Ruta del Sur en Francia. Eso provocó que desde la Vuelta a España se nos invitase pocos días antes del comienzo a no participar y aunque al final estuvimos en la salida no pudimos hacerlo con los mejores corredores. Ahí se acabó el equipo", comenta.

Alegre es consciente que esa pasión por el ciclismo de niño y en sus años profesionales como director de la fábrica de colchones Relax le han permitido vivir a niveles impensables las interioridades de este deporte y conocer en profundidad a nombres que todavía siguen siendo relevantes, como el patrón belga del ahora Soudal-Quick Step, Patrick Lefevere con el que "sigo en contacto y todos los años nos felicitamos las navidades y el año nuevo".

La oportunidad para "introducirme en el ciclismo que era mi pasión" llegó en el Apartahotel Oroel de Jaca (Huesca) donde veraneaba con su familia y en el que coincidía habitualmente con los organizadores de la Vuelta al País Vasco.

"Así pude empezar a disfrutar primero de los 6 días en Anoeta, en unos años en los que también había este tipo de pruebas en Madrid y en Palma de Mallorca y después de las 6 horas de Euskadi, todo un espectáculo ciclista con los mejores especialistas del mundo y los ciclistas más relevantes nacionales de carretera y por supuesto la Vuelta al País Vasco", recuerda Alegre de la posibilidad de vivir el deporte de las dos ruedas desde dentro en los años 90 del pasado siglo.

"Como era el director general de Relax y teníamos una fábrica en Bilbao me ofrecieron la oportunidad de patrocinar el premio de Metas Volantes al fallarles a última hora el patrocinio que tenían contratado", apunta.

Alegre tuvo claro desde el primer momento que debía separar su amor por el ciclismo de su desempeño profesional, pero también que era una gran oportunidad unirlos.

"Una cosa era mi pasión por el ciclismo y otra la empresa, pero lo vi como una oportunidad para que los clientes de la marca pudiesen conocer el ciclismo por dentro siguiendo etapas en el pelotón o incluso en helicópteros", afirma.

Sus juegos de niño en la Gran Vía zaragozana donde vivía giraban alrededor del ciclismo, a pesar de que no llegó nunca a competir, o bien "con chapas de botellas en las que pegábamos las caras de los ciclistas o con ciclistas de plástico".

Con las figuras de estos ciclistas de plástico, que popularizó el fabricante Mariano Sotorres con diferentes posturas sobre la bici bien ganando con los brazos en alto, esprintando o rodando, Alegre se inventó su propio juego.

"A todos esos ciclistas de plástico les ponía nombre y luego los metía en una bolsa y los agitaba y los iba sacando y los ponía en fila india que era la clasificación de ese día. Los resultados de cada etapa los apuntaba y hacía las clasificaciones de la carrera como si fuera una vuelta", explica con detalle.

Alegre reconoce que esa pasión le llevó a conocer a todos los ciclistas de los años 60 y 70. "Y me sigue gustando leer revistas de aquella época como Sprint para recordar lo que pasaba aquellos años", pero también sigue estando al tanto de la actualidad en estos momentos y de todos los nombres, tanto los más conocidos como Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel o Wout van Aerts como de los emergentes, en un momento en el que ya disfruta de su jubilación además de la atención a sus cuatro nietos.

"Mi ídolo de joven era Txomin Perurena y con sus 158 victorias sigue siendo el que más ha ganado incluso muy por delante de Alejandro Valverde. No sé cuándo podrá haber otro ciclista español que pueda superarlo. Además, con el paso de los años pude compartir con él muchas horas de ciclismo y disfruté mucho", comenta. EFE

