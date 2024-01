Fiesta del Jimbeé Cartagena por el título y rapado del pívot Pablo Ramírez

Jaén, 7 ene (EFE).-El Jimbeé Cartagena, que esta noche se proclamó campeón de la Supercopa de España de Fútbol Sala al derrotar al Barça en la final celebrada en el Olivo Arena de Jaén por 1-2, celebra su primer título conseguido en un hotel a las afueras de la ciudad andaluza.

La expedición fue recibida al grito de campeones y después cada uno de los jugadores y el cuadro técnico salió del autobus y comenzó una fiesta que tuvo momento culminante con el afeitado de pelo al que se sometió el pivot Pablo Ramírez. que había hecho esa promesa si su equipo derrotaba al Barça en el partido por el título.

El malagueño, que en la semifinal marcó uno de los cuatro goles ante el Mallorca Palma Futsal, sintió el apoyo de su familia en el Olivo Arena y lo agradeció durante las dos jornadas.

“Es mi primer año fuera de casa y no tenerlos día a día me cuesta, pero es verdad que no fallan, hacen lo que sea por venir. Tener este granito de apoyo por parte de la familia fue un plus increíble para ganar la Supercopa", dijo el jugador de Jimbee Cartagena. EFE

