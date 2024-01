El precio de la cocaína cae a la mitad por la sobreproducción en origen debido a la prohibición de fumigar plantaciones

El precio de la cocaína ha caído casi a la mitad por la sobreproducción en los países latinoamericanos de origen y ha dejado un 2023 que apunta a año récord en las incautaciones en España, debido al significativo repunte de entradas de contenedores con esta droga por los puertos de Valencia, Algeciras o Barcelona con destino al mercado europeo, aunque aún no alcanzan los niveles de Amberes (Bélgica) y Rotterdam (Países Bajos). Los responsables policiales y de la Agencia Tributaria observan un incremento de los envíos de cocaína por la sobreproducción en origen, en parte debido a la prohibición de fumigar las plantaciones con sustancias químicas en países como Colombia. Un dato para medir esto es el precio en España: la droga ha pasado de pagarse a unos 33.000 euros el kilo hace unos años, a los actuales 18.000 euros. El año 2023 apunta al año que más cocaína se ha incautado, a falta del dato oficial del Ministerio del Interior, según apuntaron mandos de la UDYCO a mediados de diciembre, cuando mostraron en el Complejo Policial de Canillas (Madrid) las once toneladas de cocaína intervenidas en dos operaciones, la mayor intervención de estas características en España. En concreto, sólo la Policía Nacional ha intervenido unas 20 toneladas más que el pasado año, según las estimaciones de UDYCO, y desde Vigilancia Aduanera también corroboraron este aumento de droga, al haberse doblado las incautaciones en los últimos doce meses. La incautación histórica de once toneladas de cocaína en contenedores marítimos en dos operaciones en los puertos de Vigo y Valencia confirmó para la Policía y la Agencia Tributaria el "mercado al alza" que supone el tráfico con estupefacientes de organizaciones criminales de origen albanés, del conocido como Clan de los Balcanes, que controlan la distribución en Europa desde países como Colombia y Ecuador. De la presión policial que se ejerce contra el narcotráfico, significativamente contra la cocaína, da cuenta también que la Guardia Civil haya cerrado su octava participación en el 'Operativo Naval Orion' en aguas del Pacífico, Atlántico y mar del Caribe con un saldo de once toneladas de cocaína intervenidas y 23 detenidos. 'Orion' es una operación internacional que cuenta con la actuación de 101 agencias y fuerzas policiales y militares de 41 países. El resultado global de esta última edición --incluyendo las de la Guardia Civil-- ha sido la incautación de 196 toneladas de cocaína, 175,6 toneladas de marihuana y 16,6 toneladas de hachís. El número total de detenciones asciende a 574 y se ha producido la intervención de 59 embarcaciones. Por todo ello, se calcula que 'Orion XII' ha causado un daño económico a las redes del narcotráfico internacional estimado en 7.802 millones de dólares.