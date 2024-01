El Gobierno de España "liderará" las acciones contra las modificaciones LGTBI de Ayuso "coordinado" con el PSOE-M

El Gobierno de España "liderará" las acciones contra la modificación de la Ley Trans y de la Ley contra la LGTBIfobia en de la Comunidad de Madrid en "coordinación" con el PSOE-M. Así lo ha explicado en una entrevista con Europa Press el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, quien ha insistido en que el Ejecutivo central tiene "mucho que decir" en estos cambios al haberse aprobado al principio de este año la Ley Trans nacional que, entre otros, incluye el término "autodeterminación de género", que fue eliminado de las normas madrileñas. El PSOE ya advirtió en noviembre, cuando se presentaron estas propuestas del PP, que exploraría todas las vías para evitar lo que considera un "recorte". Las modificaciones se aprobaron el 22 de diciembre de 2023 en un Pleno extraordinario. Ese mismo día, la portavoz del Ejecutivo nacional, Pilar Alegría, fue preguntada en rueda de prensa por estos cambios y aseguró que se adoptarían "todas las medidas que sean necesarias y oportunas" para "defender los derechos y libertades de las personas LGTBI". "Debe de ser el Gobierno de España quien asuma el liderazgo y así está siendo. Y así lo tenemos todos claro", ha zanjado el socialista. Lobato, además, ha apuntado el uso como "cortina de humo" de estas modificaciones para "colar por a puerta de atrás" la Ley de Simplificación, que cambia 15 leyes y fue aprobada en el mismo Pleno. Precisamente, se ha "utilizado algo tan grave como es ser la primera región de Europa que recorta derechos LGTBI" para tener "entretenida" a la opinión pública mientras se "cargaba el Consejo de Transparencia, la independencia del Tribunal de Cuentas y amordaza Telemadrid". "Eso es lo que aprobó por la puerta de atrás mientras todos estamos indignados, y con razón, con las leyes LGTBI", ha lanzado el secretario general del PSOE-M. Es por ello que ha recordado que anunció en diciembre que presentará recursos al Tribunal Constitucional y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la Ley de Simplificación. Ha explicado de nuevo que se sustentarán, entre otros, en que es una ley ómnibus "con temas que no tienen nada que ver" y que por ello son "optimistas" con el proceso judicial. NOMBRAMIENTO DE ISABEL GARCÍA EN EL INSTITUTO DE LAS MUJERES Por otro lado, preguntado por el nombramiento de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres, ha aseverado que confía en el "compromiso" del Ministerio de Igualdad con "las mujeres trans" a pesar de la designación. García se mostró contraria a la Ley Trans nacional aprobada la pasada Legislatura, negando que fue "buena", y aseguró en sus redes sociales que "las mujeres trans no existen" y usando etiquetas como 'StopDelirioTrans'. "La gestión que se haga también tiene que implicar que la representatividad que tiene en este caso el Ministerio y la ministra tengan compromiso claro con todo el ámbito de lo que son mujeres en este país, que incluye, por supuesto, a las mujeres trans", ha explicado Lobato. Este nombramiento se conoció el pasado 27 de diciembre y provocó las críticas de entidades como la Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas, quienes pidieron a la ministra del ramo, Ana Redondo, que "revocase" la designación y colocará al frente de la entidad a "una mujer que defienda a todas las mujeres, también las trans". Destacaban entonces que los "marcos ideológicos que defiende Isabel García" son los mismos en los que se fundamenta la modificación de la Ley Trans autonómica de la Comunidad de Madrid. El nombramiento también suscitó quejas desde Sumar y Más Madrid. Por su parte, desde el Ministerio han asegurado que le avala su currículum, tanto en la empresa privada como en el ámbito público, como servidora pública, en la defensa de los derechos de las personas LGTBI. Por su parte, Lobato ha afirmado que "no toca" que él se pronuncie sobre nombramientos del Consejo de Ministros, pero ha afirmado que la ministra ha sido "muy clara" en la "defensa de los derechos LGTBI" y ha recordado que Redondo asistió a la concentración en diciembre contra las modificaciones de las leyes LGTBI autonómicas. Entiende que en el caso de la nueva directora del Instituto de las Mujeres sus declaraciones "no fueron lo más acertadas ni en el fondo ni en el todo", pero que ahora en el puesto que ostenta tiene que "defender la igualdad y para tratar de avanzar en toda esa materia". Ha recordado, además, las resoluciones del Congreso del PSOE en el que se reafirmaba el "compromiso" de los derechos de "toda la comunidad LGTBI". "Yo creo que el PSOE es un partido de avance, de progreso, de apertura y desde luego no de exclusión, más bien todo lo contrario. Yo espero que en esa línea vaya la gestión de todos los ámbitos del gobierno de España y también de esta mujer que se ha nombrado para dirigir el Instituto", ha zanjado.