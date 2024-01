Cristóbal Parralo: "Cuando estábamos mejor, ha llegado la expulsión"

Ferrol, 7 ene (EFE).- El entrenador del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, valoró el trabajo de su equipo ante el Sevilla pese a perder (1-2) este domingo en A Malata y quedar fuera de la Copa del Rey y dijo que cuando estaban mejor "ha llegado la expulsión" de Fran Manzanara, que dejó al conjunto verde en inferioridad.

En rueda de prensa, señaló que los racinguistas han competido "durante todo el partido" y que "la jugada determinante es la expulsión", en el minuto 75, desde la cual les ha "costado mucho", declaró.

Preguntado por la tarjeta amarilla que le mostró el colegiado, respondió: "No he protestado, han interpretado que he protestado", pero recordó que no se suele dirigir a los árbitros y no suele hablar de ellos.

Parralo afirmó que hizo "algunos cambios para refrescar" en el segundo tiempo, cuando el Racing de Ferrol "estaba jugando de tú a tú al Sevilla", y aplaudió la labor de Fran Manzanara, autor del gol local y uno de los habituales suplentes en liga, de los que opinó que "son tan importantes como los que tienen" minutos.

El técnico insistió en que el partido les venía "muy bien" tras el parón de Navidad y se mostró "contento por el rendimiento y el trabajo", pero "cabreado por el estado del terreno de juego".

El andaluz resaltó: "no era el campo que normalmente tenemos, parecía una playa. Afectó a nuestra manera de jugar. Espero que mejore para que podamos desarrollar nuestro fútbol".

Cristóbal Parralo aclaró al respecto que "se ha hecho un tratamiento para que crezca más la hierba, se ha echado tierra", pero dijo que "no ha acabado de estar bien" y deseó que esté "pronto en condiciones".

Sobre el encuentro de este domingo, añadió: "no tenemos ese poderío físico que tiene el Sevilla, pero estábamos en el partido" y que la expulsión les ha condicionado.

Tras romperse el invicto en A Malata, donde el Racing de Ferrol no perdía desde diciembre de 2022, el preparador aseguró que fue "muy bonito que haya durado un año" y apostó por "aceptarlo y seguir trabajando para ser sólidos" en su campo. EFE.

1011648

tp/jl