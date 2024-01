Besteiro (PSdeG) advierte a Rueda que "no va a permitir que tire de manual del Prestige" para "mentir" sobre los pellets

El candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha advertido este domingo al titular del Gobierno gallego, el popular Alfonso Rueda, que "no va a permitir que tire de manual del 'Prestige' para "mentir" sobre "la marea" de pellets de plástico que "invade ya" el litoral. Besteiro ha reprochado al candidato del PP que "imite" los pasos de su partido más de 20 años atrás ante el vertido de fuel: "No voy a permitir que Rueda repita los errores que tanto nos costaron a los gallegos". "Rueda mintió y no se movió hasta que la presión ciudadana hizo imposible tapar durante más tiempo a situación. Por cierto, una situación que ya conocían cuando se fueron de vacaciones de Navidad", ha remarcado. "Rueda oculta explicaciones sobre este desastre ecológico y no está coordinando los trabajos de los que es el único responsable, a pesar de que yo ya le apunté soluciones", ha señalado el socialista, quien ha añadido un reproche más al PP. "Y después aún pide más competencias en el litoral. ¡Pero si no da hecho con las que ya tiene!", ha esgrimido. El también diputado por Lugo en el Congreso ha recordado que ya el 13 de diciembre vecinos de la zona alertaron a la Xunta, a través del 112, de la presencia de plásticos en las playas. Y ha incidido en que el Gobierno comunicó a la Xunta la situación "sin obtener ningún tipo de actuación" desde el Ejecutivo autonómico. COMPOSICIÓN DE LOS PLÁSTICOS Así las cosas, ha criticado que, semanas después y con los voluntarios ya en las playas, el Gobierno de Rueda envíe "una carta a los ayuntamientos para que se busquen la vida, abandonando una vez más la costa a su suerte". "Mientras, se fueron de vacaciones de Navidad sabiendo perfectamente lo que venía, sin advertir de la dimensión de lo que pasaba", ha insistido. Besteiro ha emplazado a Rueda a que informe sobre la composición de estos plásticos para que "todos sepan a lo que nos enfrentamos, cuáles serán las consecuencias de este vertido". Y ha recordado que la Xunta tiene un plan de contingencias por contaminación marina que le exige "actuar y coordinar, y no hizo ninguna de las dos cosas". Finalmente, ha criticado "la indefensión" de ayuntamientos, sector pesquero y ciudadanos "por la incapacidad de un Gobierno que lo único que sabe es manipular e intentar engañar a todos enviando a las playas a cuatro personas con casco y rastrillo y a un conselleiro que no tiene ni idea del que habla". COLAPSO DE URGENCIAS En otro orden de asuntos, Besteiro ha acusado al presidente gallego de "mentir sobre el colapso que hay en las Urxencias de los principales hospitales de referencia de Galicia", ya que tanto usuarios como sindicatos y profesionales confiesan "estar al límite" e informan "de un pico nunca visto antes". Todo ello, ha añadido, mientras advierten de "aún no llegó lo peor". "Una saturación que están sufriendo los siete hospitales de referencia de nuestro país: todos estamos viendo las situaciones y las imágenes que se viven a diario", ha explicado. Besteiro ha recordado que los populares votaron "en contra" de reducir a un máximo de 48 horas la espera en Atención Primaria y ha afirmado que su "mala" gestión de urgencias "provoca la suspensión de cirugías y afecta a otras especialidades, según las denuncias de los profesionales sanitarios". Enfrente, se ha comprometido a "recuperar" profesionales para la sanidad "que recortó el PP". "En Galicia tenemos hoy 900 menos en la Atención Primaria que en el último año de gobierno de (Emilio Pérez) Touriño", ha zanjado.