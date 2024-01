Baraja: "Esto es la Copa y te puedes encontrar sorpresas, pero pasamos"

Cartagena, 7 ene (EFE).- El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, se mostró pragmático al analizar la victoria de su equipo por 1-2 en la prórroga ante el Cartagena, colista de LaLiga Hypermotion, la cual sirvió para acceder a los octavos de final de la Copa del Rey, dijo: "Esto es la Copa y te puedes encontrar sorpresas, aunque afortunadamente pasamos de ronda y ya pensamos en el siguiente reto".

"Sabíamos que el partido iba a ser complicado. Son encuentros muy igualados y nosotros no empezamos de la mejor manera. Sabíamos que ellos comenzarían bien emocionalmente y lo habíamos hablado. También dijimos que teníamos que ser fuertes atrás y no entramos bien y es algo para aprender pues si no entras como debes se te pone el partido cuesta arriba", indicó el técnico che.

"Esto es la Copa y te puedes encontrar sorpresas, aunque afortunadamente pasamos de ronda y al Cartagena hay que felicitarle por lo bien que lo hizo y nosotros ya pensamos en el siguiente reto", añadió el vallisoletano, quien le dio valor a este torneo.

"Queremos llegar lo más lejos posible. Los aficionados tienen ilusión y veremos cuál será nuestro próximo rival en esta competición que es bonita", declaró igualmente.

Baraja también se refirió al debut del juvenil del primer año David Otorbi con el Valencia, quien superó a Diego Ribera como el jugador más joven en estrenarse con los che en toda su historia con16 años y 82 días. Ribera lo hizo con 16 años y 359 días en 1994 en un partido contra el Club Deportivo Tenerife. Otorbi, de padres nigerianos, nació el 16 de octubre de 2007 en El Cabanyal y compite habitualmente en la División de Honor de juveniles.

"Lleva trabajando un tiempo y esperando su momento. Vimos que era una posibilidad para que hiciera el uno contra uno y trabajó en función a lo que pedía el partido. Ahora debe ir ganándose más minutos y crecer en el día a día para estar preparado para cuando le vuelva a tocar. Para él y su familia es un día feliz y lo tiene que disfrutar sabiendo que tiene unas posibilidades de futuro enormes", afirmó Baraja.

Del rival, un Efesé que se adelantó en el minuto 4 y fue por delante hasta el 73, resaltó su espíritu: "Nos echó hacia atrás y realizó un gran trabajo defensivo, lo que hizo que nos costara entender que teníamos que ser más profundos pero es que estos partidos son así de difíciles y más cuando vas a remolque, pero al final logramos pasar con mucho trabajo y esfuerzo y sufriendo hasta el final". EFE

