0-3 El Mallorca castiga al Burgos y pasa a octavos

Burgos, 7 ene (EFE).- El Mallorca demostró su superioridad y consiguió el pase a octavos de final de Copa del Rey a costa de un Burgos (0-3) que no mereció tal castigo, pero terminó cayendo en El Plantío con los goles de Gio González, el canadiense Cyle Larin y Abdón Prats.

Pese a que el equipo de Javier Aguirre tuvo una muy clara al inicio del partido, el Burgos resistió más de una hora y, aunque que los locales salieron más enchufados en la segunda mitad, la superioridad del Mallorca se impuso para conseguir el pase a octavos.

Comenzó el partido como un correcalles con dos equipos que no ponían calma en el terreno de juego en los primeros minutos, pero el Mallorca demostró la superioridad y a los 8 minutos ya tuvo la primera ocasión del partido, fue Gio González quién intentó colgar el balón sin suerte.

Tan sólo un minuto más tarde, Javi Llabrés lanzó el balón a la cruceta con un remate de cabeza que salvó a Loic Badiashile en lo que pudo ser el primero del partido, antes de hacerse con el control total del balón, mientras que el Burgos de Bolo, con mucha personalidad, esperó su momento. No tardo muco en llegar, en el 20, Edu Espiau intentó llegar a portería pero David López se hizo grande en defensa y evitó el envite burgalés.

Se igualaron fuerzas, ante Loic tuvo que intervenir más que Greif pese a que el Burgos avisó de nuevo con un disparo lejano de Navarro que tuvo que repeler de puños el guardameta del Mallorca.

A la media hora de partido, falta peligrosa que botó Abdon Prats pero lo mandó al anfiteatro, una jugada que no atormentó a los locales que en una jugada que conectó a Unai Elgezabal con Matos, quién buscó el pase para Edu Espiau pero no pudo rematar y poco después otra de Bermejo que de nuevo Greif tuvo que intervenir.

No encontró la manera de crear peligro el Mallorca quién estuvo con 9 jugadores durante unos instantes por un golpe de Van der Heyden y Ndiaye que tuvo que cambiarse las botas, momento que aprovechó sin suerte el Burgos para tratar de abrir la lata.

Tras el paso por vestuarios, los de Jon Pérez Bolo salieron más enchufados sin dejar hacer apenas al Mallorca, sin embargo, las ocasiones claras no llegaban y solo un disparo lejano de Borja González

Empezó a crecerse el Mallorca, Darder apareció por la banda para poner un centro sin mucho peligro pero el disparo de volea de Gio González no falló para adelantar a los de Aguirre.

Bolo dio salida a Fer Niño buscando el empate pero en un error garrafal de Aitor Córdoba, el Mallorca sentenció el partido con un disparo de Larin que buscó la pared con Abdón Prats para marcar a placer.

Intentó responder el Burgos pero el partido estaba ya totalmente sentenciado cuando Abdón puso la guinda final en una jugada en la que Antonio Sánchez se fue de todos por la banda. Su disparo fue repelido por Loic que nada pudo hacer en la internada por la otra banda de Abdón que marcó el tercero para sentenciar el partido.

-- Ficha técnica:

0-Burgos CF: Loic, Navarro (Borja González min 46), Córdoba, Grego Sierra, Matos, Elgezabal (López Pinto min 77), Appin (Atienza min 77), Sancris (Fer Niño min 68), Curro, Bermejo (Ander Martín min 46) y Edu Espiau

3-RCD Mallorca: Greif, Gio González, David López (Raillo min 64), Copete, Nastasic, Van der Heyden (Marcos Fernández min 85), Mascarell (Antonio Sánchez min 53), Darder, Javi Llabrés (Dani Rodrígue mun 64), Amath Ndiaye (Larin min 64) y Abdón Prats.

Goles: 0-1 M.62: Gio González. 0-2 M.74: Larin. 0-3 M.82: Abdon.

Árbitro: Díaz de Mera (comité manchego). Amonestó por locales a Alex Sancris (min 67) a Antonio Sanchez (min 57), Van der Heyden (min 67)

Incidencias: Partido correspondiente a dieciseisavos de final de Copa del Rey celebrado en El Plantío ante 10.653 espectadores. Se paró el partido durante dos minutos por el lanzamiento de papeles desde la grada en protesta por la venta del Burgos CF. EFE

