Robles pide que no haya "silencio" ante las violaciones al derecho internacional humanitario y las condena en Gaza

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamado este sábado que no haya "silencio" ante las violaciones de los principios básicos y reglas del derecho internacional humanitario ni de la Carta de la ONU, "sea cual sea el lugar donde se produzcan", y las ha condenado en Gaza, región para la que también ha pedido un alto el fuego "inmediato" y "permanente". En su discurso en la Pascua Militar, celebrada en el Palacio Real, la titular de Defensa ha afirmado que no se puede ser "indiferente" ante las guerras, los conflictos y cualquier género de "injusta violencia". "No cabe silencio ante las violaciones de los principios básicos y reglas del Derecho Internacional humanitario ni de la Carta de Naciones Unidas, sea cual sea el lugar donde se produzcan", ha afirmado, antes de mencionar a Gaza y la "ilegítima agresión" rusa a Ucrania. "Condenamos y condenaremos las violaciones de Derecho Internacional humanitario en Gaza y pedimos con toda contundencia un inmediato alto el fuego permanente", ha agregado Robles. El conflicto entre Israel y Palestina se ha visto agravado desde principios de octubre, después de la masacre de Hamás en Israel. En una visita a Israel en el marco del conflicto, el presidente, Pedro Sánchez, acusó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de incumplir el Derecho Internacional humanitario en Gaza con su respuesta a la ofensiva. (((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))