Lezkano: "Hoy es muy fácil resaltar todo, pero no es nuestro mejor partido del curso"

Andorra La Vella, 6 ene (EFE).- Natxo Lezkano, entrenador del MoraBanc Andorra, sorprendió a la hora de analizar la victoria contra UCAM Murcia. "Hoy es muy fácil resaltar todo, pero no es nuestro mejor partido del curso", explicó.

El de Portugalete recordó partidos anteriores, pero que tuvieron resultados no deseados. "Quiero valorar algunos partidos que hemos perdido y que hemos jugado muy bien. No tengo nada claro que este haya sido nuestro mejor encuentro. Está claro que ganamos a Murcia con 98 puntos y que ellos están haciendo un temporadón, pero como entrenador no me tengo que fijar en si metemos o fallamos. Parece que hemos jugado super bien aunque en Valencia hicimos un partidazo y perdimos".

Lezkano felicito a sus jugadores y también al club. "Me alegro por todo el club y por la afición porque se lo debíamos después del último partido en casa. Enhorabuena a los jugadores y al club por todo. Llevamos dos partidos muy buenos y me gusta también disfrutar un poco".

No quiso hacer valoraciones de la primera vuelta. Para él la competición sigue. "No me gusta hacer valoraciones porque no es el fin de nada. Eso sí, en está plantilla ha habido muchos cambios y nos hemos tenido que adaptar. Aún estamos en construcción y hoy ha debutado un recién llegado, Madsen, que ha hecho un debut bastante bueno con minutos de calidad y nos ayudará seguro".

Y también recordó la victoria en Zaragoza que sirvió para romper una racha de ocho derrotas seguidas. "Nos quitamos un peso de encima y ha sido fundamental porque si juegas agarrotado esto aprieta. Hemos jugado mucho más sueltos", sentenció Lezkano. EFE

