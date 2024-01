Derbi entre amigos en Ipurua al que el Athletic llega embalado

(actualiza el texto y la alineación del Athletic tras conocerse la convocatoria de Ernesto Valverde)

Eibar (Gipuzkoa)/Bilbao, 6 ene (EFE).- Eibar y Athletic se miden en Ipurua en un derbi copero entre amigos al que el equipo bilbaíno llega embalado y feliz por la última victoria liguera, contundente en Sevilla, y con el que el conjunto armero retoma la competición en el nuevo año 2024 tras las vacaciones navideñas.

Será un choque entre dos equipos y dos clubes con excelentes relaciones con varios ex de por medio, como el propio técnico local, Joseba Etxeberria, una leyenda como 'león', formado como técnico en Lezama y en su día ayudante de Ernesto Valverde.

Jugadores azulgranas como Unai Vencedor, cedido que no podrá jugar por la 'cláusula del miedo', Ager Aketxe, Anaitz Arbilla o Yanis Rahmani salieron de la factoria rojiblanco; Dani García, Peru Nolaskoain e Imanol García de Albéniz, estos dos últimos cedidos, llegaron a Bilbao precisamente procedentes de Eibar e Iñigo Ruiz de Galarreta es eibarrés. También pasó por Ipurua Yuri Berchiche.

El partido medirá a uno de los equipos más en forma de LaLiga EA Sports contra un candidato al ascenso a Primera División, un Eibar que quiere hacer valer el factor campo.

El equipo de Etxeberria ha venido situándose en posiciones de promoción durante muchas jornadas, aunque los últimos resultados le han colocado en el séptimo lugar de la clasificación de LaLiga Hypermotion.

A su favor tiene, además del campo, que sus jugadores llegarán más descansados al encuentro, ya que esta semana no han disputado ningún encuentro mientras que el Athletic jugó el jueves el partido de liga que le reportó tres puntos ante el Sevilla.

El técnico armero tendrá varias bajas en su plantilla, las de los defensas Venancio y Cristian Gutiérrez, el centrocampista Sergio Álvarez y el delantero Yacine Qasmi, lo que le obligará a introducir algún cambio, especialmente en la línea defensiva.

Otra ausencia, en este caso obligada por una cláusula contractual, será la de Unai Vencedor, que no puede ser de la partida por estar cedido por el Athletic.

'Etxebe' estará obligado a mezclar en el once titular jugadores habituales con otros con menos minutos, pero tratando de configurar un once de garantías que le dé opciones de pasar la ronda de dieciseisavos.

Por su parte, el Athletic vuelve a su competición fetiche lanzado y encadenando once partidos sin perder con ochos victorias incluidas. Una racha que en liga se queda en nueve encuentros sin conocer la derrota sumando 21 puntos de 27 posibles -seis victorias y tres empates- que le han aupado en la tabla a puestos de 'Champions'.

Lo mejor de ese dato para los de Valverde es que esos resultados en el campo se corresponden con su juego y sus merecimientos. Un fútbol valorado y reconocido por los rivales con la presión en campo rival como principal arma para activar a los hermanos Williams y Oihan Sancet, sus estrellas junto al meta internacional Unai Simón.

Aunque en el Athletic están respondiendo de manera sobresaliente hasta los secundarios y buena prueba de ello es que el jueves jugó sin Iñaki Williams, que está ya en Ghana para disputar la Copa de África de Costa de Marfil, y su superioridad sobre el Sevilla (0-2) fue similar a la de sus anteriores partidos. Esos en San Mamés, frente al Atlético de Madrid (2-0) y la UD Las Palmas (1-0).

La cercanía con el choque de la ciudad hispalense, menos de tres días completos, hace pensar que Valverde refrescará algo el equipo, aunque también es cierto que a Sevilla viajó tras el parón navideño.

Pero seguro que alguna variación habrá y las novedades podrían salir de Julen Agirrezabala, el meta que está jugando la Copa; el recuperado Oscar de Marcos; los medios centro que no incluyó Valverde en el once en Sevilla, Beñat Prados, Ander Herrera o Unai Gómez; y atacantes no habituales en el once como el capitán Iker Muniain, el extremo Malcom Adu Ares o los arietes Raúl García y Asier Villalibre.

Finalmente no entraron en la convocatoria Yeray Álvarez y Dani García, que parecían recuperados, y tampoco ha entrado en la citación el goleador Gorka Guruzeta, sin que se sepan los motivos.

Todos los convocados albergan esperanzas de entrar en el once para un choque ante un rival de los que menos quería entre los que estaban en el bombo en el sorteo el técnico de Viandar de la Vera, que tratará de evitar un disgusto como el de la última eliminatoria ante el Eibar.

Cuando, en la temporada 2012-2013, los entonces dirigidos por Gaizka Garitano, que estaban en Segunda B, eliminaron a los de Marcelo Bielsa en un pulso a doble partido que decidió un gol en San Mamés de Mikel Arruabarrena, ariete formado en Lezama.

- Alineaciones probables:

SD Eibar: Yoel; Tejero, Berrocal, Simic, Ríos Reina; Matheus, Jorge Yriarte; Corpas, Rahmani, Stoichkov; y Quique.

Athletic Club: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Prados, Herrera; Nico Williams, Muniain, Berenguer; y Raúl García.

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (Comité de Las Palmas).

Campo: Ipurua.

Hora: 19.00. EFE

