Aurora Beltrán lamenta la "desigualdad absoluta entre géneros" que pervive en el rock

Logroño, 6 ene (EFE).- La veterana cantante Aurora Beltrán, líder del grupo Tahúres Zurdos, ha afirmado a EFE que “hay una desigualdad absoluta” entre hombres y mujeres en el rock, algo que “ha pasado siempre, no solo en el ámbito musical”.

Beltrán (Pamplona, 1964) ofrece este sábado un concierto junto a su banda, Tahúres Zurdos, en la Sala Fundición de Logroño como parte de la programación del Festival Actual 2024, que concluye mañana, día 7.

La cantante navarra ha indicado que le gustaría decir que en sus años de trayectoria en la música ha cambiado la posición de la mujer en el rock, pero, “por desgracia, no ha cambiado mucho”, y “hay que recordar todavía que la balanza no está equilibrada”.

Ha precisado que “en mucho trabajos, dentro y fuera de las artes, las mujeres todavía no tienen una credibilidad como para que lo que digan esté igual o mejor apreciado que lo que diga un hombre”.

“Yo sigo viendo que las opiniones de los hombres están mucho más por encima que las de las de las mujeres, tanto en mi ámbito como en el de otros muchos trabajos y profesiones, en las que las mujeres tienen un techo de cristal, que, aunque sea un tópico, es así, y lo vemos porque es transparente, pero no llegamos”, ha subrayado.

Recuerda que existió “un conato” de promover la igualdad en los conciertos mediante una medida en la que se planteaba "un cupo para mujeres en los festivales”, algo que no le parece mal, pero concluye: “Pienso en mi fuero interno que no quiero tocar por ser mujer, quiero tocar por ser buena y merecérmelo”.

“En este caso, creo que me lo merezco igual o más que algunos hombres”, pero “ya ni siquiera es cuestión de si eres buena o mala, es que, en general, en los tiempos que corren ya no importa tanto si cantas bien, compones bien o tocas bien, si miramos las nuevas músicas vemos que no se presta mucha atención a eso”, ha subrayado.

Ante esta situación, Beltrán ha reivindicado “la humanidad, la verdad y lo real, porque en la realidad la gente compone y toca la música de una manera artesanal”.

“No está mal que se utilicen las nuevas tecnologías, pero me gustaría que la gente que las emplee para crear música tenga un mínimo conocimiento de lo que es tocar un instrumento y cantar, que no se lo haga todo un botón”, ha incidido.

“Soy una persona que, por mis circunstancias de vida, soy descreída, e incluso cuando era más joven y empezaba a rodearme de los tiburones que existen en este trabajo, que hay muchos, puedo decir que nunca me he creído que era la ostia”, ha asegurado, a pesar de que es una de las artistas que más recorrido tiene en el rock español, con más de 30 años sobre los escenarios.

Por ello, “le pediría a la gente que empieza en la música que tampoco se lo crea, que si les va bien vivan el momento, pero que estén preparados para lo que pueda pasar después y que no se metan en más de lo que puedan, porque siempre puede venir alguien que interese más o que sea mejor que tú”, ha remarcado.

Sobre si Tahúres Zurdos publicarán nueva música a corto plazo, su cantante ha respondido que “seguramente sí porque hay material”, pero no puede poner una fecha de lanzamiento porque le gusta “componer sin presión”. EFE

