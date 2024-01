Ni el parón ni la ausencia de Williams frenan al embalado Athletic hacia la 'Champions'

Ramón Orosa

Bilbao, 5 ene (EFE).- El Athletic regresó en 2024 en el modo enrachado con el que despidió 2023, a pesar de que el parón navideño detuvo su espectacular trayectoria de final de año y que no pudo contar en el primer compromiso del nuevo año con su mejor jugador en lo que va de temporada, Iñaki Williams.

No puede asegurarse del todo que no echase en falta el equipo bilbaíno al últimamente su capitán en el campo, pero, si en algún momento se acordó de él, lo cierto es que no fue mucho ante un Sevilla al que apabulló durante buena parte del encuentro en el Sánchez Pizjuán y al que venció tan contundentemente en el terreno de juego como en el resultado final (0-2).

Ese triunfo, combinado con la derrota del Atlético de Madrid ante el Girona, metió al conjunto de Ernesto Valverde en puestos de Liga de Campeones tras la que ha sido la mejor primera vuelta de los 'leones' desde la que les llevó a su último título liguero en 1984.

Un dato que refuerza las excelentes sensaciones y el brillante juego que están desplegando los rojiblancos, sin duda en las últimas jornadass de lo mejor de toda LaLiga EA Sports.

Esa primera vuelta la ha rematado el Athletic con tres victorias consecutivas (Atlético de Madrid, 2-0; Las Palmas, 1-0; y Sevilla, 0-2), nueve de los 21 puntos de 27 posibles que encadena en nueve choques ligueros sin perder. Una racha que, si se le suman los dos partidos de Copa del Rey que ganó durante ese tiempo, se amplía a once encuentros seguidos sin perder.

Datos espectaculares a los que se podría añadir el de cinco porterías a cero en los seis últimos compromisos -cuatro en cinco choques ligueros-, un tramo del curso en el que el único gol que ha recibido Unai Simón lo marcó ¡Iñigo Ruiz de Galarreta! en propia puerta en Granada.

Lo más relevante de esos números es que corresponden a lo que están ofreciendo en el campo los de Valverde, sobre los que ha alertado como rivales a tener en cuenta hasta el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, a pesar de su ventaja de 10 puntos en la tabla.

"Están jugando muy bien", dijo el técnico italiano sin que nadie le preguntase por ello valorando a un equipo que, según los datos servidos por BeSoccer a EFE, es el que más (93,5 por partido) y más alto (33,74) recupera. En esa labor destacan especialmente Mikel Vesga (4,75) e Iñigo Ruiz de Galarreta (4,69), los dos jugadores de Primera que más roban en campo rival, y Dani Vivian (13,18), el tercero que más recupera en el propio.

El Athletic ya era el que más y más alto recuperaba la pasada temporada y en ésta le está abrillantando esa estadística una eficacia en las áreas que le hace el cuarto equipo más goleador junto con el Barcelona (36 goles) y el tercero menos goleado (19) tras el Real Madrid (11) y la UD Las Palmas (17). Girona (46), Madrid (40) y Atlético (39) le superan en goles marcados.

Al contrario que el curso anterior, el Athletic ha encontrado goleadores fiables en Iñaki Williams y Gorka Guruzeta (8 goles cada uno) para sacar partido de un juego en el que brillan generadores como Nico Williams (5 asistencias y 3 penaltis recibidos, además de 3 goles) y Oihan Sancet (4 asistencias y también 3 goles).

Sin duda Unai Simón, los Williams y Sancet son las grandes estrellas del conjunto rojibanco, pero de un tiempo a esta parte cada vez brillan más secundarios.

Entre los más sorprendentes, además de la inesperada explosión goleadora de 'Gurugol', los centrales Dani Vivian y Aitor Paredes, que casi están haciendo olvidar al lesionado Yeray Álvarez, a punto de reaparecer, e Iñigo Martínez. El tanto de Paredes que certificó el triunfo ante el Sevilla rubricó la evolución muy al alza de un jugador discutido y una pareja que no hace mucho se veía como la debilidad del Athletic que se estaba gestando.

Apariciones de la cantera como Beñat Prados, impresionante en sus tres titularidades, Unai Gómez, héroe ante Las Palmas, y Mikel Jauregizar, el último 'cachorro' en debutar, ahondan en la felicidad de un Athletic en el que también están rindiendo a satisfacción jugadores de la confianza de Valverde como Oscar de Marcos en su enésima juventud (1 gol y 3 asistencias), Vesga (3 y 1), Iñigo Lekue (2 asistencias) y Galarreta (1 y 1).

Con menos participación también están respondiendo Ander Herrera (2 asistencias) y Alex Berenguer (2, 1 y 1 penalti provocado).

Ambos han sido vitales en la última racha que ha llevado a su equipo a los puestos de Liga de Campeones después de una espléndida primera vuelta con 38 puntos sumados. Una cantidad que en su proyección a final de temporada, 76 puntos, prácticamente asegura entrar en la 'Champions'.

No era ese, el de meterse en Liga de Campeones, el objetivo del conjunto vasco a principios de temporada, cuando se reiteró en su aspiración de los últimos años de intentar alcanzar un torneo continental, el que fuese de ellos.

Pero la máxima competición europea es ya un deseo en Bilbao ante un rendimiento del Athletic al final de 2023 que no ha sido capaz de frenar ni el parón de Navidades ni la falta de un Iñaki Williams feliz por su equipo ya en Ghana y dispuesto a brillar en la Copa de África, de la que espera volver con sus compañeros todavía empeñados en conseguir tan "grandioso" objetivo. EFE

