Mumbrú: "No va en mi estilo llorar en las ruedas de prensa ni en la pista"

Valencia, 5 ene (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, señaló en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Panathinaikos por 81-82 que no va en su estilo quejarse de las actuaciones arbitrales, tras ser preguntado por la personal en ataque de Brandon Davies que les costó el partido, y sí valoró el esfuerzo absoluto de su equipo.

"Estoy muy orgulloso de mis jugadores por el trabajo que hemos hecho, hemos luchado bien y hemos dado todo para ganar el partido aunque al final no ha podido ser. Me siento orgulloso del equipo, de como ha apretado la Fonteta. Me siento fastidiado por la derrota pero orgulloso por la lucha que hemos demostrado los 40 minutos", explicó.

Del tema arbitral indicó que "no va en mi estilo llorar en las ruedas de prensa ni en la pista, no me gusta que mis jugadores piensen en eso sino que luchen y hablen en la pista, no fuera y como no me gusta que lo hagan ellos no lo voy a hacer yo".

Sobre la jugada final del choque explicó que "a final planteas un jugada, tomas la decisión que crees mejor y está claro que no queríamos acabar con un triple sino con una falta yendo hacia dentro. Jared ha tomado la decisión valiente de jugarse un triple. Si lo hubiera metido sería el ídolo, pero hemos fallado. Al igual que la última jugada de Ojeleye, pero me gusta valorar las cosas por 40 minutos, y está claro que hay cosas que mejorar".

"Parece que el partido está controlado, pero al final fallas y tu rival la mete, pasan cosas rápidas en 30 segundos y eso es lo bonito del baloncesto. Lo hemos dado todo, ha sido un desgaste brutal, ha sido un partido no sé si de playoff, pero ha sido durísimo que hemos ido al límite. Nos vamos fastidiados todos por la derrota pero hay algo que no se puede negociar que es el esfuerzo y en eso hemos estado al cien por cien", finalizó.

Por su parte el técnico del Panathinaikos Ergin Ataman explicó que "en la primera parte los dos equipos, especialmente el mío, no jugaron a su nivel en defensa, ha sido una primera parte de muchos puntos, especialmente tras perdidas y rebotes ofensivos, pese a ello supimos mantenernos en el partido".

"En el tercer cuarto pudimos romper el partido cuando nos pusimos nueve arriba pero les dimos una oportunidad al Valencia de meterse de nuevo en el partido con un triple de Harper que les activó. En el último supimos mantenernos y en los últimos 5 minutos hicimos una defensa agresiva sobre Jones y encontramos a Vildoza y a Grant para llevarnos un gran victoria y estoy muy satisfecho", concluyó. EFE

