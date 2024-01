La Xunta activa el plan anticontaminación por la llegada de plásticos a costas y reclama al Gobierno "ponerse las pilas"

La Xunta ha activado el plan de anticontaminación (Camgal) en su nivel 1 --correspondiente a episodio de pequeña gravedad-- ante la llegada de millones de microplásticos a las costas gallegas por la pérdida de contenedores de un buque. Los conselleiros do Mar, Alfonso Villares, y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, han pedido al Gobierno central que "dé más información" acerca de lo sucedido. De hecho, la también vicepresidenta segunda de la Xunta ha instado al Ejecutivo central a que "se ponga las pilas". En declaraciones con motivo de su visita a la playa de Testal, en Noia (A Coruña), para analizar la situación, Villares ha explicado que los Gardacostas peinan el mar y litoral en busca de más plásticos. "Estos días nos transmitieron desde el Gobierno que no encontraron ni vieron ningún tipo de saco ni nada parecido" en el agua, por lo que el plástico "se está viendo desde que llega a las costas". Asegura que van a "echarle una mano a los ayuntamientos", que son los responsables de "ejecutar la limpieza", pues se va a reforzar con cuadrillas de personal de la empresa Tragsa para la recogida. "Vamos a ver cuál es realmente la dimensión del problema e intentar atajar el problema por donde pueda parecer", sostiene el conselleiro do Mar. Villares explica que un barco perdió seis contenedores cuando navegaba frente a la costa portuguesa y uno de ellos portaba los pellets de plásticos, que también "están llegando a la costa asturiana y cántabra". Asegura que, posteriormente, se le pasará la factura de limpieza a la empresa propietaria de esta carga. Estos microplásticos llevan apareciendo en arenales gallegos desde el pasado 13 de diciembre. Según ha detallado la Xunta, fue el pasado 8 de diciembre cuando el mercante 'Tocano', mientras navegaba en aguas portuguesas, perdió varios contenedores que formaban parte de su carga, entre los que se encontraban bolsas de alrededor de 25 kilos de pellets de plásticos, con el nombre de una empresa con sede en Polonia. Solicita a la ciudadanía que notifique la aparición de estos materiales al 112 para acometer los trabajos de retirada. PIDE MÁS INFORMACIÓN AL GOBIERNO Igualmente, Alfonso Villares ha instado al Gobierno a que "dé más información" y que "aclare si son más contenedores y las características del material". A este respecto, Ángeles Vázquez demanda que el Ejecutivo central que "esté encima de este tema" y "que se pase la información necesaria" a la Xunta, la cual "está al lado de la gente del mar, de los municipios y velando por el medio ambiente". Requiere que esté "vigilante" y que "se cerciore de que la información que está aportando es la real". Vázquez advierte de que este material llega en sacos y disperso, por lo que "no es fácil su recogida". De este modo, apela a "ser pacientes". Considera que la naviera "ha de responsabilizarse" y "ha de hacerse cargo de todos los gastos derivados". Opina que "lo mejor que puede ofrecer naturaleza" es que expulse estos plásticos a tierra para que se puedan recoger y tratar.