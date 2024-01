El Gobierno aboga por un pacto para la "conllevanza de las identidades libres" respecto a Cataluña

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, afirma que uno de los principales retos que afronta el nuevo Gobierno es el de la convivencia territorial, que implica un "pacto para la conllevanza de las identidades libres" en referencia a la política hacia Cataluña. Así lo ha indicado en un artículo en la revista Temas, dirigida por el presidente del CIS, José Félix Tezanos y de la que Simancas es subdirector, que ha sido recogido por Europa Press. Simancas enumera varias prioridades del Ejecutivo como la justicia social, la mejora en la calidad del empleo, vivienda digna y sanidad eficiente. En referencia a Cataluña señala que el reto "será el de la convivencia territorial, consolidando el diálogo y el pacto para la conllevanza de las identidades libres y para el funcionamiento de cada engranaje del Estado que ha de servir con democracia y con eficacia al interés del conjunto". El concepto de "conllevanza" aplicado al conflicto territorial con Cataluña lo acuñó en los años 30 del siglo pasado el filósofo José Ortega y Gasset, que sostenía que el problema catalán no se puede resolver y solo puede aspirarse a "conllevar", según afirmó en un discurso ante las Cortes sobre el Estatuto de Cataluña, en 1932. "Pues bien, señores; yo sostengo que el problema catalán, como todos los parejos a él, que han existido y existen en otras naciones, es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar, y al decir esto, conste que significo con ello, no sólo que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles", señaló el filósofo entonces. En el mismo discurso señalaba que hay catalanes que quieren vivir separados del resto de españoles "y este es un problema que no se puede resolver, sino collevar", según insistía. Decía además que es es un hecho que existen catalanes que piensan de este modo, pero también "hay muchos españoles que sienten a Cataluña como un ingrediente de la Historia de España". Pensaba por tanto que "el problema catalán" es "perpetuo", es decir "que ha sido siempre, antes de que existiese la unidad peninsular y seguirá siendo mientras España subsista". En su artículo, el secretario de Estado no aporta más detalles que expliquen en qué consiste su idea de la "conllevanza de las identidades libres". LA AMNISTÍA SERÁ LEGÍTIMA TRAS PASAR POR EL CONGRESO Por otro lado, en el artículo en la revista Temas, Simancas rechaza que la aprobación de la Ley de Amnistía que beneficiará a los iimplicados en el proceso independentista en Cataluña, suponga un "apocalipsis" como a su juicio trata de hacer creer la derecha. "Las acusaciones sobre la llegada del apocalipsis de la mano de los gobiernos de izquierda son una constante en la derecha. Anunciaron apocalipsis sin vacunas con la covid. Anunciaron apocalipssis de recesión y paro. Anunciaron apocalipsis de secesión territorial inminente. Anunciaron apocalipsis de fin de la democracia. Ahora el apocalipsis es la amnistía", reprocha. En este sentido sostiene que la proposición de ley de amnistía será "legítima" si es respaldada por la mayoría de españoles "a través de sus representantes legítimos". También, que la norma será constitucional "mientras nadie la recurra y tenga una sentencia por parte del Tribunal Constitucional que establezca lo contrario.