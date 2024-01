CHA defiende la campaña sobre juguetes no sexistas de la Comarca de Andorra frente a las críticas de Vox

El vicesecretario territorial de CHA en las comarcas turolenses, Javier Carbó, ha defendido este viernes la importancia de la campaña sobre juguetes no sexistas 'Rompe los papeles, regala igualdad', impulsada desde la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, frente a las críticas de VOX, que la ha calificado de "aberrante" al entender que es "un manual para regalar juguetes" que busca "decirles --a los niños-- con qué pueden o no pueden jugar". El dirigente aragonesista ha señalado que la campaña "anima a evitar estereotipos a la hora de echar la carta a los Reyes Magos, explicando que no hay juguetes de niños y juguetes de niñas, y recomendando elegir juegos, libros y videojuegos con figuras femeninas y masculinas, así como diversidad cultural y evitar aquellos que sean violentos". Del mismo modo, ha remarcado que desde CHA consideran "fundamental" desarrollar este tipo de campañas para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres y combatir la violencia machista desde la infancia. Sobre las críticas de VOX, ha indicado que "estamos hablando de un partido que niega la violencia machista, que quiere acabar con el derecho al aborto y que ataca los derechos de las personas LGTBI", aunque "afortunadamente, se trata de una formación minoritaria que no refleja el sentir de la sociedad de Andorra-Sierra de Arcos, de las comarcas turolenses ni de Aragón". Finalmente, Javier Carbó ha apuntado que "lo realmente aberrante es que el PP, de la mano de Jorge Azcón, haya abierto la puerta de las principales instituciones aragonesas a esta ultraderecha cavernícola que parece empeñada en hacernos retroceder 80 años en derechos y libertades".