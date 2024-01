Virginia Torrecilla desea suerte al Villarreal: "Sumaré desde fuera del campo"

Vila-real (Castellón), 4 ene (EFE).- La centrocampista mallorquina Virginia Torrecilla, que ha anunciado este jueves que deja el fútbol profesional a los 29 años, por lo que se desvincula del Villarreal, donde llegó en verano, ha deseado suerte a su ya exequipo y ha asegurado que sumará desde fuera del terreno de juego.

“Quiero acabar mi carrera deportiva profesional, me ha costado mucho… No estaré dentro del campo para poder sumar, pero siempre estaré fuera para ello. Me da mucha pena acabar así. Aprovechad lo bueno que dejamos la gente veterana, os deseo mucha suerte y os doy las gracias”, dijo Torrecilla a toda la plantilla.

En un vídeo publicado por el Villarreal Femenino se ve a la futbolista comunicar su decisión a la plantilla en el Mini Estadi y Torrecilla y muchas de sus compañeras no pudieron aguantar las lágrimas.

La entrenadora del Villarreal, Sara Monforte, expresó que “es una lástima que tengas que dejarlo así, pero es una decisión muy valiente. Esta temporada ha sido un honor entrenarte y que formes parte de nosotras”.

Así, la centrocampista se desvincula del Villarreal tras haber disputado 8 encuentros esta temporada (152 minutos) y después de 14 años de carrera tras de pasar anteriormente por el UD Collerense (2009-2010), el Sporting Ciutat de Palma (2010-2012), el FC Barcelona (2012-2015), el Montpellier (2015-2019) y el Atlético de Madrid (2019-2023).

Torrecilla, con tres Ligas, tres Copas de la Reina y una Supercopa, también ha sido internacional con España, con quien debutó en 2013 con la absoluta, participando en las Eurocopas de 2013 y 2017 y en los Mundiales de 2015 y 2019.

En mayo de 2020, fue operada de un tumor cerebral que obligó a la balear a alejarse de los terrenos de juego durante dos años y que superó volviendo a jugar un partido oficial 683 días después. EFE

