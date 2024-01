Salvini anuncia "querellas" por implicarle en caso de corrupción con familia de su pareja

Roma, 4 ene (EFE).- El vicepresidente del Gobierno italiano y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, anunció que "a partir hoy comienzan las querellas" por involucrarlo en un caso de corrupción por el que están siendo investigados tanto el padre como el hermano de su pareja, Francesca Verdini.

"Ya basta", dijo este jueves Salvini, cuya presencia en el Parlamento ha sido solicitada por la oposición para que explique el caso relativo a los contratos de la Anas, la sociedad estatal que gestiona las carreteras del país, y por el que su cuñado, Tommaso Verdini, se encuentra en arresto domiciliario, mientras que su suegro, el exsenador Denis Verdini, figura entre los siete investigados.

Según la Fiscalía de Roma, que les investigaba desde hace tiempo por los delitos de corrupción y amaño de licitaciones, la empresa de consultoría de los Verdini consiguió mediar con algunos funcionarios corruptos de la Anas en la concesión de contratos millonarios para algunos empresarios a cambio de importantes comisiones.

Salvini aseguró que como ministro de Infraestructuras tiene "el honor y el deber de asumir responsabilidades delicadas, siempre con total autonomía, en el exclusivo interés de Italia para promover el desbloqueo, la aceleración y el diseño de obras públicas paralizadas desde hace años, que cambiarán para mejor la vida de los italianos".

"Ya no se puede tolerar que algún 'periodista' me implique indebidamente en asuntos de los que no sé nada.A partir de hoy comienzan las querellas, de mi parte y de mi compañera Francesca Verdini, como yo involucrada sin razón en varios artículos, con el compromiso de donar a la caridad todo lo que los calumniadores tendrán que compensar”, concluyó en un escueto comunicado.

Salvini es el líder de la soberanista Liga, uno de los tres partidos que forman la coalición gubernamental italiana junto a los ultras Hermanos de Italia de la primera ministra, Giorgia Meloni, y la conservadora Forza Italia, que lidera Antonio Tajani desde la muerte en junio pasado de su fundador, Silvio Berlusconi.

El anuncio de las querellas se produce solo unas horas antes de la esperada conferencia de Fin de Año de Meloni, una cita pospuesta en dos ocasiones por sus problemas de salud y en la que se espera que se le pregunte sobre el caso que afecta a la familia de la pareja de Salvini.

Tommaso Verdini es uno de los cinco implicados que se encuentran en arresto domiciliario desde el pasado 28 de diciembre en el marco de la investigación de la Fiscalía de Roma, que se centra en un contrato de la Anas para la concesión de las obras para el saneamiento estructural de túneles por un importe global de 180 millones de euros.

Los siete acusados se acogieron este miércoles a su derecho a no responder delante del juez, alegando que necesitan estudiar los cientos de páginas de la acusación antes de declarar.

Según los fiscales, los Verdini y un tercer socio habían creado un "sistema" ilegal que incluía favores políticos a través de su consultoría, utilizada por los empresarios implicados como "medio" para conseguir jugosos contratos con la Anas. EFE

