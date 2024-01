Maestre acusa a Vox de "normalizar" violencia y sustituir "palabras por agresión física" con un "matón" como Ortega

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y jefa de la oposición, Rita Maestre, ha acusado a Vox de "normalizar" la violencia y sustituir "la palabra por la agresión física", como ha demostrado un "matón de tres al cuarto" como Javier Ortega Smith, "que necesita hacer ruido de vez en cuando para seguir contando con la atención del público". "Queremos decirle que 'no' a Ortega Smith y que le digamos 'no' también a una forma violenta y antidemócrata de ejercer la política en nuestras instituciones", ha resumido Maestre. En el Pleno extraordinario de reprobación de Ortega Smith tras lo sucedido el pasado 22 de diciembre con el concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño, "una agresión en toda regla", Maestre también ha pedido al presidente del Pleno, el 'popular' Borja Fanjul, "que reflexione y reconozca la agresión". "Reconozca que se equivocó y pida disculpas porque con una conducta inaceptable no puede haber matices", ha subrayado. "Los hechos no están en discusión. Los hechos son objetivos, están documentados y constituyen una agresión en toda regla a un compañero concejal de este Pleno", ha señalado. EL PROBLEMA DE MADRID SE LLAMA EXTREMA DERECHA Sin embargo, "Vox no sólo considera que Ortega Smith no ha cometido algún error, sino que defiende sus acciones porque esto es lo que ha venido a hacer la extrema derecha a las instituciones". "Ese es el problema político que tiene nuestro país y nuestra ciudad, que hay una fuerza política que considera que la agresión forma parte de lo respetable y de lo aceptable, del repertorio de lo que se puede hacer dentro de un Pleno democrático", ha declarado. "Hay una fuerza política que normaliza y protege la agresión y sustituye la palabra por las agresiones físicas y ese es el problema de nuestra democracia", ha remarcado la jefa de la oposición, que no ha querido entrar en las "excusas" del de Vox, que incluyen "la actitud clásica de cualquier matón". Este Pleno se ha convocado, ha defendido Maestre, "para garantizar que lo que no es normal, no se normalice. Y en ese juego democrático, el de defender las instituciones de todos y la democracia de todos, la palabra como forma de intercambiar opiniones, estará y ha estado". ORTEGA "NI TUVO UN MAL DÍA NI ES UNA RAREZA EN VOX" Más Madrid tiene claro que Ortega Smith "no representa una rareza dentro de su partido o que haya tenido un mal día o que no ha controlado los nervios y que se haya salido un poco de lo que tiene que hacer". "No creemos que sea la fruta más podrida de un árbol podrido llamado Vox porque si fuera así, Ortega Smith no sería hoy concejal ni diputado", ha argumentado. "Ortega Smith no es una anomalía, es el método de Vox. Cuando Abascal respalda la actuación de Ortega Smith convierte un hecho particular, que podría haber sido condenable y condenado, en un método político, porque esa es la forma que tiene la extrema derecha de buscar la atención y de pervertir la política", ha explicado. "ES MÁS GRAVE QUE NO CONDENE LAS AGRESIONES LGTBI" Para Maestre, "es muy grave que haya pasado en el Pleno de un Ayuntamiento democrático, pero es más grave aún cuando se niegan a condenar agresiones contra personas LGTBI. Es grave cuando amenazan a vecinos y vecinas de la ciudad que tienen un origen distinto. Es grave cuando aprovechan su posición de poder para atacar a quien tiene menos fuerza para defenderse", ha condenado. "Es grave decir que las mujeres de izquierdas estamos donde estamos por habernos arrodillado para llegar hasta allí. Es grave ir a provocar a los minutos de silencio cuando nos juntamos para velar por una mujer que ha sido asesinada en nuestra ciudad. Es grave decir que el presidente del gobierno tiene que acabar colgado por los pies", ha continuado. Igual que "es grave acercarse al escaño de un concejal, de otro compañero, amedrentarle, utilizar la fuerza física y alejarse diciendo 'ahora llora'. Es grave y este Pleno tiene que decirlo con toda la contundencia posible". Ese "método de Vox" es el mismo "por el que se convocan concentraciones en la calle Ferraz, por el que se llamaba a movilizarse en coche durante la pandemia, por el que se sigue insistiendo en que se vive en una dictadura desde la más total impunidad". "¿Qué es lo que consigue Ortega Smith no dimitiendo hoy aquí, ni tampoco en el Congreso de los Diputados? Un peldaño más en esa escalada del odio y de la violencia", ha contestado. "Consigue que lo que ayer era impensable, hoy aparezca como normal. Es el método que la extrema derecha quiere introducir en las instituciones democráticas. Por eso sabemos que la mejor forma de luchar contra este tipo de entender la política es no concederles ningún tipo de poder", ha alegado. PIDE "REFLEXIÓN" AL PP Y QUE NO HAYA MATICES Rita Maestre, en este punto, ha pedido "reflexión" al PP y que el presidente del Pleno "reconozca una agresión y si no pudo actuar en el momento de la misma porque no conocía los hechos, porque no pudo verlos, hoy el presidente de este Pleno tendría que reconocer que se equivocó y que pida disculpas por una conducta que también fue absolutamente inaceptable". "No puede haber matices con las agresiones, no puede haber matices con quien quiere intimidar a un concejal ejerciendo su libertad de expresión y, si la máxima autoridad de este Pleno no las ejerce, el resultado es que algunos concejales y concejalas de este Pleno se sientan desamparados por parte de la Presidencia del Pleno", ha continuado. Maestre se ha dirigido al PP para espetarles que "no se puede gobernar con la extrema derecha y pensar que estas cosas no van a pasar. Van a pasar todo el tiempo, van a pasar más porque esta es la forma en la que la extrema derecha entiende y quiere ejercer la política, amedrentando al diferente, coartando con la libertad de expresión de quien piensa distinto".