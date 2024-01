Lobato ve que Ortega Smith "no merece" representar a los españoles "en ninguna institución" tras el incidente en Cibeles

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha cargado contra el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de la capital, Javier Ortega Smith, porque "no merece representar a los españoles en ninguna institución" tras el incidente en Cibeles del pasado 20 de diciembre cuando lanzara unos folios arrastrando una botella de agua contra el escaño del concejal Eduardo Fernández Rubiño, además de encararse con él. "Cualquier partido político que no tenga la personalidad y la valentía de decirle a un dirigente de su partido 'Usted no puede representarnos más', está faltando a ese deber de convivencia, de conciencia social que debe tener cualquier democracia", ha explicado en una entrevista con Europa Press en la que ha calificado de "equivocación terrible" la actitud del partido encabezado por Santiago Abascal. Este jueves el Palacio de Cibeles aborda la reprobación de Ortega Smith en un pleno extraordinario --pedido por PSOE y Más Madrid-- en tres puntos en los que se pide que el Pleno muestre su "más absoluta condena y rechazo" a la actitud del concejal, la exigencia de que abandone su cargo en la corporación municipal y que entregue su acta de diputado en el Congreso y que, si eso no pasara, se lo reclamase la cúpula de Vox. Frente a esta situación, Lobato ha recordado cómo actuó él, en su condición de secretario general de los socialistas, haciendo que en un lapso de una hora el exconcejal Daniel Viondi dimitiera "del acta y de sus cargo" tras tocar la cara tres veces al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en medio de un Pleno. "De eso me encargué yo personalmente en una tarde muy dura, lo puedo asegurar. Muy dura. Pero creo que ejemplo tenemos que dar todos", ha insistido. Entiende que ante episodios de este calibre debe haber "una respuesta absolutamente inmediata, contundente, sin fisura, sin peros y sin explicaciones de ningún tipo". "Y eso es lo que tiene que hacer Vox, y eso es lo que tenía que haber hecho el PP", ha lanzado. En este punto se ha referido al presidente del Pleno, Borja Fanjul (PP), a quien ha afeado que mientras que expulsó a Viondi tras el incidente, en el caso de Ortega "lo que decidió fue darle la palabra para que se explicara". Tras este momento tanto PSOE como Más Madrid se fueron del hemiciclo. "No había nada que explicar. Esa doble vara de medir hace muy poco bien a lo que debería ser esa labor de generación de convivencia en la política". AGRADECE LA LABOR DE "HORMIGUITA" DE MAROTO EN CIBELES También ha sido muy crítica contra Fanjul la portavoz de los socialistas en Cibeles, Reyes Maroto, quien ha pedido la dimisión del presidente del Pleno al entender que "no estuvo a la altura de lo que pasó". "No tomó ninguna medida, no se le expulsó a este concejal y, de hecho, se le dio la palabra para poderse justificar hasta en tres ocasiones", alegaba hace una semana Maroto. Sobre ella, Lobato ha asegurado que su trabajo es "lo que esperaba y lo que pedía", con una labor de "hormiguita en los barrios, en todos los distritos y escuchando las propuestas". Considera que tiene una capacidad de "trabajar sin descanso" y ser "totalmente propositiva" que es "muy beneficiosa" tanto para los socialistas como para los madrileños. Maroto fue designada candidata a la Alcaldía de la capital tras semanas de cábalas. Lobato explicaba entonces que buscaba a alguien que se fuera a quedar una década trabajando por la ciudad y cimentando el partido. "Y estoy contento primero con que a pesar del momento y del ciclo electoral que nos pilló a todos en mayo, donde perdimos tantas capitales de provincia, tantas comunidades autónomas... Pues en Madrid se consiguió un resultado en el que conseguimos subir tanto a nivel municipal como autonómico", ha remarcado.