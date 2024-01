Las 5 claves de la jornada 19

Madrid, 4 ene (EFE).- Las 5 claves de la decimonovena jornada de LaLiga EA Sports:

1. Rüdiger da el campeonato de invierno al Real Madrid

Evitó el Real Madrid su ya clásico tropiezo del primer partido del año, con los mismos síntomas que en el pasado, sin ritmo tras las vacaciones, incapaz de superar la defensa de cinco que plantó Javier Aguirre en el Santiago Bernabéu y que a punto estuvo de darle puntos. Lo evitaron dos remates a los postes en las dos llegadas de mayor peligro del Mallorca, que defendió bien hasta el testarazo salvador de Antonio Rüdiger.

Segundo partido consecutivo que vence el equipo de Carlo Ancelotti a balón parado. Gracias a dos saques de esquina que dan triunfos importantes cuando rebajó el nivel de juego. Confía en mejorar la versión en su camino firme hacia el título con el regreso de lesionados cuya ausencia marcó una primera vuelta de récord. Ante las circunstancias, el técnico italiano ha fortalecido defensivamente a su equipo. Apenas once tantos encajados en los 19 encuentros de la primera vuelta. Un factor decisivo para alejar al Barcelona y Atlético de Madrid.

2. El Girona cierra con nueva proeza una primera vuelta de fantasía

Ya nada sorprende de lo protagonizado por el equipo de Míchel Sánchez. En las últimas jornadas ha conseguido dos triunfos históricos, derrotando por primera vez a Barcelona y Atlético de Madrid. Mirando sin complejos a los ojos de cualquier rival, por grande que sea. Sin sufrir el vértigo de estar igualado a puntos en lo más alto de la clasificación en una situación jamás experimentada.

Nada frena al Girona y su descaro. A su fe hasta el último segundo. Sin nada que perder, siempre reaccionando a los golpes que recibe. Su segundo triunfo en el tiempo añadido de los quince con los que cierra la primera vuelta, llegó tras exhibir sus virtudes en el primer acto y mantenerse en pie ante el dominio del Atlético de Madrid en el segundo. Inconformista, queriendo siempre más, el tanto de Iván Martín fue el broche en el estadio donde más se está disfrutando del fútbol en España.

3. El Atlético de Madrid se cae; el Barcelona mantiene la esperanza

Ni los tres goles de Álvaro Morata en un partido lejos del Metropolitano ayudaron a cambiar el rumbo errático del Atlético de Madrid de visitante. En Montilivi encajó su cuarta derrota consecutiva a domicilio. Una endeblez defensiva desconocida en un equipo de Diego Simeone, con 23 tantos encajados cuando mejor juego practica. Le deja a diez puntos de la cabeza, una distancia jamás remontada en la historia de LaLiga y que dejan la sensación de despedida de nuevo de la pelea por el título a las primeras de cambio.

Lo evitó sobre la hora el Barcelona, sin mejores sensaciones pero tirando de orgullo en una buena segunda parte en Las Palmas. Se esperaba la reacción de los jugadores de Xavi Hernández, condicionados de nuevo por un tanto en contra que les hizo ir a remolque. Perdiendo en el camino a Joao Cancelo en una lesión que provoca un problema en el lateral derecho, donde tuvo que jugar Koundé sin ser una demarcación donde esté cómodo. Salvado el partido en los últimos compases por una mala decisión de Sinkgraven. Su empujón a Gündogan fue un penalti que no desaprovechó el centrocampista para dar un poco de aire a su equipo y, especialmente, a su entrenador.

4. Año Nuevo, vida nueva para el Celta

No podía ser sin sufrimiento, remontando y cuando pasaban cinco minutos del 90, pero el Celta de Rafa Benítez respira tras once jornadas en la zona de descenso. Logró su tercer triunfo de la temporada, el segundo consecutivo en Balaídos, para dar un salto importante.

Abandonó la zona roja de la clasificación gracias al estreno goleador en su casa de Iago Aspas, de penalti. El gol de un referente al que tanto necesita el conjunto vigués. Remontando al Betis con un contragolpe letal bien culminado por Swedberg, autor del gol del triunfo en dos de las tres alegrías del Celta. Beneficiado además por la derrota del Cádiz en el duelo de necesitados con el Granada.

5. La queja de Kubo en una jornada de seis expulsiones

Acabó con heridas en las piernas, cansado de ver como le frenan los rivales y sin sentirse protegido por los arbitrajes Take Kubo en el duelo de la Real Sociedad ante el Alavés. "Cada uno hace lo que puede, yo intento hacer disfrutar a la gente pero llevo varios partidos que es difícil si no me protegen los árbitros. Algunos rivales me están haciendo mucho daño y a los jugadores que intentamos hacer cositas se nos tiene que proteger mucho más".

El grito de auxilio de Kubo llegó en una jornada en la que los colegiados expulsaron a seis futbolistas en LaLiga EA Sports. Tres fueron del Getafe en un partido que provocó la queja de José Bordalás y el club, dos por hablar y una, la de Latasa, por sacar el brazo en un salto. El portero de la Real Sociedad, Álex Remiro, el delantero del Cádiz Rubén Sobrino y el defensa de Las Palmas Sinkgraven, recibieron rojas que afectaron al resultado de sus equipos. EFE

rmm/fp