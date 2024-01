La jueza del caso Esther López prorroga la investigación otros seis meses

El juzgado de instrucción número 5 de Valladolid, que investiga la muerte de la joven Esther López en la localidad vallisoletana de Traspinedo, ha acordado prorrogar la investigación del caso por otros seis meses más. En un auto, que ya ha sido notificado a las partes, la jueza considera que "procede ampliar el plazo de instrucción por tiempo de seis meses, toda vez que falta por practicar diligencias de investigación que aunque ya están acordadas, de las mismas se podría derivar la necesidad de practicar nuevas diligencias determinantes para la correcta calificación jurídico penal de los hechos objeto de investigación", según informan fuentes del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Esta decisión llega después de que la acusación particular que representa a los padres de Esther López presentara el pasado 27 de diciembre un recurso en el que pedía prisión provisional y sin fianza para Óscar S.M., principal sospechoso de su muerte, al entender que "eran insuficientes" las medidas dictadas contra él tras la toma de declaración el pasado 15 de diciembre. "Si bien se ha procedido a la retirada del pasaporte y establecido la obligación de comparecer semanalmente ante la Guardia Civil, entendemos que dichas medidas son insuficientes, debiendo acordando la prisión provisional y sin fianza que ahora reiteramos", explicaba el recurso al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas. Como base del escrito, la acusación tomaba el "Informe final" que presentó el pasado 15 de noviembre la Guardia Civil sobre los hechos investigados en el presente procedimiento y en el que "elabora" el relato de hechos "solicitado por el Juzgado y por el Ministerio Fiscal en función de las pruebas aportadas durante la instrucción". "Dicho relato acredita: (I) que Óscar S. acudió con Esther hasta su domicilio; (II) que la agredió; (III) que volvió a por su vehículo y la atropelló, no falleciendo en ese instante, (IV) denegándole asistencia sanitaria, (V) escondiendo su cuerpo y (VI) dejándolo posteriormente en una zona para él conocida. Todo lo anterior, con una actividad criminal encaminada a trabar el adecuado desarrollo de la investigación y a ocultar su autoría. Entendemos urgente la adopción de la medida de prisión provisional sin fianza con el fin de asegurar la presencia del investigado e incluso evitar la comisión de nuevos hechos delictivos, cumpliéndose así los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal", describe el recurso. El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid resolvió el pasado 15 de diciembre mantener en libertad, aunque con medidas, al único investigado de la desaparición y muerte de Esther López. En su auto, la instructora le impuso la obligatoriedad de acudir a los juzgados todos los lunes para firmar y le prohíbe su salida del país. El investigado, durante su declaración a la que tuvo acceso Europa Press, volvió a rechazar cualquier implicación en los hechos y aseguró que tras bajarse la joven de su coche no volvió a saber de ella. A lo largo de casi una hora de interrogatorio, durante el cual Óscar S.M, tan sólo respondió a preguntas de la juez, la fiscal jefe, Soledad Martín, y su letrada defensora, el investigado reiteró su inocencia. "Yo no tengo nada que ver, esto es una mala investigación y se pretende involucrarme", apuntó el también vecino de Traspinedo, quien a lo largo de su declaración se mostró tranquilo en todo momento.