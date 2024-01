Juanjo Puigcorbé regresa a los escenarios con 'Roca negra', "siempre produce vértigo"

Madrid, 4 ene (EFE).- Juanjo Puigcorbé ha estado alejado de los escenarios once años y reconoce que ha tenido que "calentar" motores para enfrentarse de nuevo a una experiencia que "siempre produce vértigo", pero la obra escrita y dirigida por Ignasi Vidal, "Roca Negra", asegura que merecía el riesgo.

Después de estar dedicado a la política en Cataluña durante cuatro años (2015-2019), Puigcorbé (Barcelona, 1955) ha vuelto a su profesión, encadenando series y películas y ahora le ha llegado el turno al teatro. "En Madrid me han acogido, allí no podía trabajar", señala en una entrevista con EFE.

"Ha sido una gran experiencia. Entré por la cultura y como diputado de cultura -en ERC- me lo pasé muy bien, trabajaba mucho, porque abarca un amplio espectro, pero los tajemanejes internos me decepcionaron enormemente. Todos los que nos metimos en esa época salimos escaldados, con el alma arañada", dice parafraseando a García Montero.

Un paréntesis en el que ha vuelto a escribir guiones junto a su mujer Lola Marceli. "Mi profesión es la cultura", incide.

Reconoce que su vuelta a la interpretación está siendo "muy intensa, con cosas muy distintas y personajes muy diferentes", como el terrateniente manchego de "Entre tierras"; el arquitecto gay que próximamente se incorpora a la segunda temporada de la serie "Machos Alfa" o el papa que encarna en una película que acaba de rodar en Argentina.

"No me puedo quejar, es una época dura como todas. En ese lapso de tiempo en el que no estás se pierden algunas facultades, ganas en unas cosas y pierdes en otras. El paso del tiempo está ahí", admite, pero es cuestión de "calentamiento, vuelves a entrenar", reconoce en su vuelta a los escenarios el 13 de enero en el Teatro Pavón con 'Roca Negra', en la que está acompañado por la actriz María Adamuz.

Ambos interpretan a un padre y una hija, escritores de éxito ambos, "una realidad que no me es ajena porque yo represento la edad de ese padre y ella tiene la edad de mi hija".

Una historia que empieza con una despedida en la que se encadenan vivencias y reproches entre los personajes, por las ausencias por su trabajo del padre.

"Algo que siempre sucede cuando una profesión te obliga a pasar mucho tiempo fuera de casa, en los hijos queda un resquemor muy intenso", señala el actor, que apunta que hay muchos textos sobre las relaciones entre madres e hijos, pero muy pocos en los que esté presente la figura paternal.

"Nunca se pierde el miedo al escenario y eso puede crear adicción, porque produce una descarga de adrenalina tremenda; si se perdiera no se produciría ese plus que hace que las cosas sucedan in situ, el teatro es un arte del presente. El cine es sueño y el teatro es vivencia", concluye. EFE

