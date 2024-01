FundéuRAE: Rali Dakar, 10 claves para una buena redacción

Madrid, 04 ene (EFE).- Con motivo del rali Dakar 2024, que se celebra entre el 5 y el 19 de enero en Arabia Saudí, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece algunas claves de escritura para las noticias referidas a esta competición.

1. “Rally”, en cursiva, o “rali” en redondaLa palabra “rally” es un extranjerismo y como tal aparece en la vigesimotercera edición del diccionario académico, por lo que lo adecuado es escribirla en cursiva o entre comillas. Su plural es “rallies”. Otras obras de las academias, como la “Ortografía” y el “Diccionario panhispánico de dudas”, proponen la adaptación “rali” (plural “ralis”).

2. “Dakar”, no “Dakkar”Aunque la prueba ya no discurre por tierras africanas, mantiene en su nombre la denominación de la capital de Senegal, cuya forma recomendada en español es “Dakar” (no “Dakkar”), pronunciado /dakár/ y no /dákar/.

3. “Dakar 2024”, nombre oficialEl nombre oficial de esta competición es “Dakar 2024”, por lo cual la palabra “rali” (o “rally”), cuando se use junto con el nombre propio, se escribe con minúscula inicial: “Comenzó el ‘rally’ Dakar 2024” o “Comenzó el rali Dakar 2024”.

4. “Arabia Saudí” y “Arabia Saudita”, ambas válidasPara referirse al país que acoge el rali por quinta vez consecutiva, son igualmente adecuadas las formas “Arabia Saudita”, más común en el español americano, y “Arabia Saudí”, más empleada en el europeo. Sus gentilicios correspondientes son “saudita” y “saudí”.

5. “Rub al-Jali”, mejor que “Rub al-Khali”Una de las etapas de la prueba tiene lugar en el desierto de “Rub al-Jali”, que es la transcripción preferible del nombre árabe de este territorio y la que recogen obras como “El pequeño Larousse ilustrado”, y no “Rub al-Khali”.

6. Símbolos de los tiemposEn cuanto al empleo de los símbolos de los tiempos, la ortografía académica recomienda el uso de los siguientes símbolos: “h” para las horas, “min” para los minutos y “s” para los segundos. Así, en lugar de la escritura “… a 25′ 35″ de su competidor…” (que usa los símbolos de minuto y segundo de ángulo), habría sido preferible escribir ... “a 25 min 53 s de su competidor”.

7. Cómo expresar intervalos de tiempoPara indicar un intervalo de tiempo, como por ejemplo el empleado por un piloto para completar una etapa, se desaconseja usar la forma “2:25:35”, adecuada para indicar una hora dentro del día y no para intervalos temporales. En ese caso es preferible escribir “2 h 25 min 35 s”.

8. El símbolo “km”, sin punto y con espacio después de la cifraPara expresar las distancias, hay que tener en cuenta que el símbolo para los kilómetros es “km”, que se escribe sin punto, separado de la cifra por un espacio y que es invariable en plural: “1 km”, “37 km”.

9. La abreviatura de centímetros cúbicos es “c. c”., con puntos y espacio intermedioLa cilindrada de los motores, como recoge la “Ortografía de la lengua española”, se expresa con la abreviatura “c. c”. para señalar los centímetros cúbicos en el ámbito del deporte del motor; se escribe separada de la cifra, con puntos y con espacio entre sus componentes: “450 c. c.” y no “450 c.c”., “450 cc” ni “450cc”..

10. “La piloto” y “la pilota”, opciones válidasEl sustantivo “piloto” es común en cuanto al género de acuerdo con la “Nueva gramática de la lengua española”: “el/la piloto”. También está bien formado y es válido el femenino la “pilota”. Lo mismo cabe decir de “copiloto” y “copilota”.

