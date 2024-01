María Peláe: "Los españoles tenemos que decidir si nos enorgullecemos del flamenco o no"

Javier Herrero.

Madrid, 3 ene (EFE).- El de María Peláe ha sido uno de los nombres que más insistentemente se ha reclamado en Benidorm Fest, pero, justo cuando la artista acepta el reto, surgen voces críticas contra un tema que honra a su familia y cita a Las Trece Rosas y que se apega al flamenco tras el varapalo en Eurovisión 2023.

"Fue una de las cosas que me hizo dar el paso porque nunca ha ocurrido que quedáramos en una posición que no era la esperada y que le echáramos la culpa al género musical. Los españoles tenemos que decidir si nos enorgullecemos del flamenco o no, que luego se celebran los Latin Grammy y nos damos golpes de pecho entre abanicos y lunares", reivindica la intérprete y autora en una charla con EFE.

Su propuesta para este tercer Benidorm Fest, la intensa 'Remitente', no es flamenco ortodoxo, como tampoco lo era 'EaEa' de Blanca Paloma, pero hay quien hubiese preferido una canción de corte más comercial y accesible, algo más movido y chirigotero en la línea de sus temas 'La niña', 'Letra menúa' o 'La putukita'.

"El que lleve tiempo escuchándome sabe que el momento más fuerte de mi espectáculo es cuando me siento y canto 'Que vengan a por mí'. Y por eso acepté meterme aquí, por decir algo importante ya que se me iba a escuchar", alega ante uno de los cortes de mayor calado de su reciente último disco, 'Al baño María' (2023).

Insiste en que desde que acudió por primera vez a una sala a tocar con su guitarra se ha ocupado de "cantar cosas que cuesta trabajo contar" y en 'Remitente' personifica a la libertad como autora de una carta en la que avisa: "Cuidado, que hay cosas que se pueden repetir".

"Es un homenaje a mi árbol genealógico y no lo hago con intención de remover, sino de recordar", apunta Peláe (Málaga, 1990), que se ha nutrido de lo que le contaba su abuelo Pepito de tiempos en los que su familia se vio encarcelada, acosada por las bombas del bando nacional en su huida hacia Almería o muerta en cunetas porque su hermano era comunista.

Peláe canta: "Soy un reflejo, una sirena / El brazo alzado de tus abuelas / Dos perras chicas en la cartera / Ración de leche, ración de pena", y cuando llega el clímax en el estribillo ("Quién voló contigo más allá de lo prohibido") resulta difícil no comparar su pasión con la que desprendía María Jiménez.

"Que algo pueda recordar su temperamento me honra", se limita a señalar modesta ante una actuación que, por sus implicaciones personales, resultará compleja de interpretar: "Me debatiré entre el nudo y la lágrima, porque quiero llevarlo a ese punto de emoción al que voy por naturaleza, pero a la vez es uno de mis temas más exigentes en lo vocal".

Bregada en espacios televisivos muy exigentes como 'Tu cara me suena', cuya novena edición concluyó en tercer lugar tras imitar a otras grandes como Lola Flores, de su puesta en escena en Benidorm Fest anticipa solamente que será "fuerte y potente y muy diferente a lo que la gente se espera de una canción como esta, con la intención de romper prototipos y esquemas mentales".

Será entre el 30 de enero y el 3 de febrero cuando se vea el resultado a través de La 1 de RTVE. "Yo solo sueño con llegar con vida a febrero", bromea, "agradecida" en cualquier caso con poder subirse a ese escenario "y con toda la gente que esté a favor de su canción, y con la que no lo esté tanto". EFE

