Katir: "Si estoy para luchar por el podio me gustaría ir al Mundial de pista cubierta"

David Ramiro

Madrid, 3 ene (EFE).- Mohamed Katir, subcampeón del mundo de 5.000 metros, aún no tiene la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de París porque pensar en el futuro le genera "estrés" y muestra su intención por acudir al Mundial de pista cubierta de Glasgow en marzo si está "para luchar por el podio".

Katir, a sus 25 años, es la gran referencia española del mediofondo gracias a sus éxitos las dos últimas temporadas, con la medalla de plata en 5.000 metros en el último Mundial de Budapest, el subcampeonato continental en Múnich 2022 o el oro en los Juegos Europeos por países de 2023, en Cracovia, en 1.500.

Sobre el asfalto también está rindiendo a un gran nivel, como refleja la victoria que logró en la San Silvestre Vallecana en 2021, con un tiempo de 27:45, o los dos segundos puestos en las ediciones de 2022 y 2023, en ambas manteniendo un bonito duelo con atletas de la talla del ugandés Joshua Cheptegei y el etíope Berihu Aregawi.

Para 2024, el principal objetivo son los Juegos Olímpicos de París, pese a que aún no ha comenzado a pensar en ellos.

"Aún no tengo la mentalidad puesta en los Juegos. Pensar en el futuro me da mucho estrés y prefiero estar tranquilo. Estoy pensando en mi salud, entrenando, sin agobios y cuando llegue el verano estaré listo", declara a EFE el atleta de Mula, que tiene pensado empezar este mes de enero a competir en pista cubierta para probarse de cara al Mundial bajo techo de Glasgow (Escocia) de marzo.

"Tengo pensado correr varios mitines de pista cubierta como el año pasado y depende de cómo me vea decidiré, aunque lo tengo en la cabeza. Si estoy para luchar por el podio me gustaría ir al Mundial, pero si no lo estoy descansaré y estaré con las pilas cargadas para lo que viene. No me he marcado fecha para decidir si voy al Mundial", asegura.

Su objetivo, en cualquier caso, es seguir con el mismo plan de 2023 a las órdenes de su entrenador, Gabi Lorente. "De cara al futuro lo que surja porque el año viene cargado de grandes competiciones". Se refiere a la temporada de aire libre, que tendrá como puntos álgidos el Europeo de Roma en junio y después los Juegos de París.

De lo que no hay duda es de la ambición de Katir. Sobre la pista y sobre el asfalto demuestra su arrojo tuteando a los mejores del mundo, ese selecto grupo de atletas del que ya forma parte. Y fuera de la competición la confianza en sí mismo también es enorme.

"Las derrotas son las que más me conectan conmigo mismo. Veo mis puntos débiles y mis errores para afrontarlos en el futuro y corregirlos. Para el futuro, por los test previos que he realizado, creo que puedo bajar de 27 minutos en diez kilómetros", apunta.

Esa marca en la distancia ningún español la ha conseguido. Lo más cerca fueron los 27:19 del propio Katir en la San Silvestre Vallecana de 2022, una carrera cuyos registros no pueden ser homologados para récord debido al desnivel favorable de una parte del recorrido. EFE

drl/og