Gamarra dice que las europeas serán "una segunda vuelta" de las generales: "Nos jugamos un modelo de convivencia"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, considera que las elecciones europeas del próximo mes de junio serán una "segunda vuelta" de las elecciones generales del pasado 23 de julio, una cita con las urnas en la que se "juegan un modelo de convivencia" basado en el Estado de Derecho y que "hoy está en peligro" por las "cesiones" a los independentistas que está llevando a cabo el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. En una entrevista concedida a Europa Press, Gamarra ha asegurado que "sin duda alguna" en las europeas Sánchez sufrirá un castigo en las urnas porque "mintió a todos los españoles, especialmente a todos sus votantes". "Y por tanto, la mentira se penaliza", ha declarado. La 'número dos' del PP ha indicado que "a día de hoy" todos los españoles "saben" que a Pedro Sánchez "solo le importa Pedro Sánchez", que está actuando en "beneficio propio" después de "haber perdido las elecciones" para "permanecer en el poder". En este sentido, ha señalado que los españoles está viendo cómo el Gobierno se "reúne con prófugos de la Justicia fuera de España", no se somete al control en el Congreso sino "en Ginebra con un mediador" y "cada exigencia de sus socios se convierte en una entrega más, día tras día"". "Si no fuera porque es verdad y porque nos afecta a los españoles, sería un esperpento", ha exclamado. Gamarra ha subrayado que lo que está haciendo Sánchez "nadie lo ha votado" en las urnas y, por eso, se ha mostrado convencida de que los españoles lo van a "tener en cuenta" cuando vuelvan a tener "la oportunidad" de coger una papeleta para votar. "Las elecciones que en este 2024 van a ser una segunda vuelta a las elecciones del 23 de julio serán las del 9 de junio, que son las elecciones europeas, porque sin duda alguna son unas elecciones en las cuáles los españoles nos jugamos mucho, porque nos jugamos también un modelo de convivencia que está basado en el Estado de Derecho, que es lo que hoy está en peligro", ha dicho, aludiendo a las "cesiones" que está realizando a sus socios de Gobierno "con tal de mantenerse en el poder". HABRÁ RENOVACIÓN POR ADICIÓN EN LA LISTA DEL PP Gamarra ha evitado pronunciarse sobre quién será el cabeza de cartel del PP en las europeas y si podrían liderar la lista Esteban González Pons o Dolors Montserrat, alegando que "todavía queda mucho tiempo" para presentar candidatura. Eso sí, ha dicho que, "teniendo en cuenta que las expectativas del Partido Popular son las de crecer y mucho" en esas elecciones, eso "va a garantizar sin ninguna duda que habrá renovación, pero por adicción" que, según ha dicho, es como le gusta al PP hacer las renovaciones. El PSOE ganó las europeas hace cinco años con 20 escaños (32,82% de los votos) mientras que el PP fue segunda fuerza con 12 actas (20,13%), seis puntos menos que en 2014, donde los 'populares' habían cosechado 16 eurodiputados. Tras el Brexit, los 'populares' lograron un nuevo escaño como consecuencia de la salida del Reino Unido de la UE, hasta lograr los 13 actuales, un resultado que ahora aspiran a superar y ser la primera fuerza política. CREE QUE LOS GALLEGOS APOSTARÁN POR LA "ESTABILIDAD" En cuanto a las elecciones gallegas, que se celebrarán el 18 de febrero, Gamarra se ha mostrado convencida de que el PP ganará esos comicios, en los que se presenta por primera vez como candidato Alfonso Rueda. Preguntada si cree que estará en cuestión el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en caso de que el PP no logre revalidar su quinta mayoría absoluta, Gamarra ha indicado que tiene "muy claro que los gallegos, que son gente seria y responsable", y con "mucho sentido común", saben "muy bien desde hace mucho tiempo que es lo que mejor le sienta a Galicia: la estabilidad". La 'número dos' del PP ha subrayado que en esa "política seria", en la que "solo cabe la palabra dada y la buena gestión", hay "una única opción" ante las elecciones gallegas y "es el Partido Popular y Alfonso Rueda". Por otro lado, y ante el hecho de que la portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, vaya a liderar la candidatura de esa formación el 18F, considera que el "poco tiempo que ha estado" en el Congreso apunta a que no ha conseguido adaptarse y, por lo tanto, su marcha "más suena a que la devuelven porque no ha funcionado". EL PP VASCO, "ÚNICA ALTERNATIVA CONSTITUCIONALISTA" En cuanto a las elecciones vascas, la secretaria general del PP ha indicado que su partido es la única alternativa constitucionalista, porque el Partido Socialista ha abandonado el constitucionalismo" y, como prueba de ello ha citado "la moción de censura en Pamplona que ha entregado a Bildu la Alcaldía". En este sentido, ha recalcado que el PNV "ya no es ninguna garantía de gestión y no hay más que ver cómo está la gestión de la sanidad, de la educación o de los servicios públicos hoy en el País Vasco". "Y por supuesto somos la única alternativa moral, a la vista de hasta dónde están dejando llegar a Bildu tanto el PSOE como el PNV", ha apostillado, para mostrarse convencida de que en las próximas elecciones vascas el PP va a tener "un mayor respaldo". Al ser preguntada si cree que, tras el pacto en Pamplona, el PSOE podría entregar al PNV el Gobierno vasco, Gamarra ha asegurado que "no tiene ninguna duda". "Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar", ha proclamado, para insistir en que "si Pedro Sánchez tiene que entregar el Gobierno vasco a Bildu para seguir siendo presidente del gobierno de España, lo hará". Gamarra ha afirmado que el PP quiere ser "decisivo" e "influyente" en el País Vasco con políticas que hagan que crezca porque, a su juicio, "se ha quedado estancado". "Vamos a invitar a los a los vascos a que nos voten y que tengan muy claro que votar al PP será votar al PP. No estarán votando a terceros", ha destacado. ASPIRA A "AGLUTINAR A TODO EL CONSTITUCIONALISMO CATALÁN" Ante las elecciones catalanas --que tocan dentro de un año si no se adelantan--, ha señalado que el PP se presentará con el "proyecto de Alberto Núñez Feijóo" que ha hecho que en las generales del 23 de julio el PPC "sea la tercera fuerza política de Cataluña, por delante de las fuerzas independentistas". "Y esto fue antes del gran engaño de Pedro Sánchez. Hoy, en Cataluña, hay muchísimos constitucionalistas que han sido engañados por el PSC. Pero a esos constitucionalistas, lo que también les decimos es que no están huérfanos ni están solos, que hay un partido constitucionalista como es el PP que aspira a aglutinar a todo el constitucionalismo catalán y a seguir creciendo", ha declarado. EL CONGRESO DEL PPC, EN LOS PRÓXIMOS MESES En cuanto a la fecha del congreso del PP catalán, la secretaria general de los 'populares' se ha limitado a asegurar que será "a lo largo de los próximos meses", "teniendo en cuenta siempre el calendario electoral que se plantea en el año 2024". Sobre si Alejandro Fernández puede repetir como candidato, ha señalado que "son cuestiones internas y que corresponden a los afiliados". "Pero lo que sí que pueden saber todos los catalanes es que el Partido Popular no les va a fallar", ha finalizado.