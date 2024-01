El BNG llama a los gallegos a "no resignarse" y subraya: "Hay alternativa para cambiar el rumbo"

El BNG ha llamado a los gallegos a "no resignarse" ante la "fotografía desalentadora" que dejan los 14 años de gobierno del PP y ha subrayado que "hay alternativa" si se toman las decisiones adecuadas para cambiar el rumbo el próximo 18 de febrero. Lo ha manifestado este miércoles una de las coordinadoras del programa electoral del Bloque, Olalla Rodil, quien ha comparecido ante los medios tras la reunión del Consello Asesor puesto en marcha por la formación nacionalista para elaborar el documento político con el que concurrirá a los comicios autonómicos. En este órgano, entre otros, participan el que fuera conselleiro de Medio Rural durante el gobierno bipartito, Alfredo Suárez Canal; el exrector de la Universidade de Vigo Salustiano Mato; la profesora de Economía Aplicada de la USC María do Carme García Negro; el profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UDC Xosé Manuel Carril; y la científica del CSIC Dolores Puga. En su intervención y tras hacer un repaso por algunos datos como los que alertan del descenso de la población en Galicia, la pérdida de peso industrial y del aumento de las personas en riesgo de exclusión, Rodil ha sostenido que "aunque esta fotografía es bastante desalentadora" hay una Galicia que "cuenta con potencial, con recursos, con capacidad y con talento para cambiar esta situación y para salir adelante". En este contexto, ha subrayado que "hay alternativa a ese devalo económico, demográfico y social" si se toman las decisiones adecuadas y necesarias para cambiar el rumbo a partir del 18 de febrero. "Y desde el BNG queremos hacer precisamente un llamamiento al conjunto de la sociedad gallega para no caer en la resignación", ha manifestado, convencida de que "no es la única Galicia posible". "Podemos cambiar las cosas, podemos construir un futuro mejor para las gallegas y los gallegos", ha afirmado la dirigente del BNG, que ha apostado por abrir el 18 de febrero un "nuevo ciclo histórico" que deje el "atraso y el conformismo" y que se asiente en tres pilares fundamentales como son el impuso de grandes acuerdos entre los distintos agentes sociales, económicos, culturales y políticos en temas estratégicos; la ampliación de la capacidad política de Galicia; y la reactivación económica y la creación de empleo. En este último punto, precisamente, se ha centrado el Consello Asesor del Cambio Galego, que busca propuestas para "sacar adelante y aprovechar todo el potencial" y capacidad de Galicia para ponerla al servicio de la sociedad gallega a través del impulso de la transformación tecnológica e industrial y el desarrollo de los sectores productivos. PROPUESTAS Para ello, este Consello Asesor, entre otras cuestiones, incide en el papel del sector público como elemento tractor y dinamizador de la economía y propone un plan de inversiones estratégicas y transformadoras que movilice 1.500 millones de euros en el periodo 2024-2028, así como una estrategia de compra pública responsable para apoyar e impulsar el tejido productivo. Asimismo, ha planteado un plan de reindustrialización de Galicia que logre situar el peso de la industria en torno al 23% del PIB gallego y generar 12.000 puestos de trabajo en sectores estratégicos. En tercer lugar, ha pedido el impulso al medio rural y costero del país y la producción de alimentos para garantizar y caminar hacia la soberanía alimentaria de Galicia También ha apostado por un pacto gallego por la ciencia que sitúe el conocimiento, la investigación y la innovación como palanca del desarrallo económico, cultural y social de Galicia, incrementando hasta el 3% del PIB de cara al 2030 la inversión en ciencia y en investigación. También han abogado por la creación de un consorcio para las infraestructuras y las competencias digitales participado por la Xunta, pero que también tenga en cuenta a las instituciones locales y a las universidades para abordar la transformación digital. Además, han incidido en la necesidad de un nuevo modelo energético al servicio del país, que permita que a los gallegos aprovechar el potencial eléctrico de Galicia; y, por último, poner en el centro de las políticas a las personas para garantizar condiciones de vida y de trabajo dignas. Olalla Rodil ha destacado que estas son algunas de las conclusiones salientes del trabajo desarrollado por este Consello Asesor a lo largo de los últimos meses, con el objetivo de nutrir la propuesta de gobierno y el programa electoral del BNG. Todo ello, ha indicado, "con el convencimiento absoluto de que tenemos todo por ganar, que los gallegos y gallegas merecemos mucho más y, sobre todo, que tenemos derecho a un país mejor", ha indicado la dirigente nacionalista, que ha incido en que se trata de "propuestas ambiciosas, pero realistas", que nacen de la "confianza plena y absoluta" en el potencial de Galicia.