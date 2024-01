Carlos Martínez: "Estar en París sería un espaldarazo para este deporte"

Rafael Peña

Ceuta, 3 ene (EFE).- El jugador internacional español de baloncesto 3x3 Carlos Martínez, actualmente en las filas del Laussanne suizo, ha reconocido que para España estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 sería un "buen espaldarazo" para esta modalidad deportiva.

Carlos Martínez Pardo (La Coruña, 1996), en una entrevista con EFE tras participar en Ceuta en un campus centrado en el 3x3 y en ejercicios para mejorar los regates y el tiro, dijo que "España está a la espera de poder participar en un preolímpico para estar en París y ojalá se pueda ir porque alcanzar estos niveles con la selección española sería un gran paso y un buen espaldarazo".

"Uno de mis sueños y por los que empecé en este deporte es poder competir en unos JJOO, ser deporte olímpico es una motivación y el objetivo es poder estar primero con la selección y luego clasificarnos", señaló el alero gallego.

El 3x3 olímpico, que se estrenó en Tokio 2020 con el triunfo en la final de Letonia sobre República Checa (21-18), repetirá en París 2024, del 30 de julio al 5 de agosto en la Plaza de la Concordia.

"España tiene un porcentaje muy alto de estar en alguno de los preolímpicos donde sólo habrá tres plazas y habrá que pelear mucho. Obviamente, estamos por detrás de otras selecciones que llevan muchos años jugando juntos y preparándose a nivel profesional, pero tenemos nuestras opciones de jugar de tú a tú", ha comentado.

En su opinión, este deporte está "en auge", sobre todo tras el empuje dado por su incorporación a los Juegos Olímpicos de Tokio'2020, de modo que en París'2024 será la segunda vez que esté en la cita olímpica con 64 jugadores en 8 selecciones de cuatro.

"Yo voy a una media de veinte países al año, sobre todo en Asia u Oriente Medio, y cuando viajas tanto al extranjero te das cuenta de que esta modalidad está creciendo mucho, sobre todo en países europeos como Letonia o Lituania. Este deporte ha crecido en audiencia, inversión y a nivel de torneos a nivel mundial", señaló.

En el caso de España, considera que se encuentra "un paso por detrás en este auge del 3x3 porque este deporte si estás entre los mejores del mundo y alcanzas los puntos necesarios puedes participar en los grandes torneos, es decir, hay que estar en esa rueda y no es fácil".

Por ello, el coruñés ha destacado que "hace falta más inversión privada o de federaciones para organizar torneos ya que estos son los que dan acceso a la élite"- "En España contamos con varios clubes, pero sí es cierto que no los deseables. No es sencillo pero hay que ser valientes y entrar en este deporte", indicó.

Martínez, que actualmente milita en las filas del Lausanne, ha destacado que firmó por el club suizo para continuar con su ascensión en esta modalidad deportiva, tras su paso por el Guipúzcoa.

"El Lausanne lleva ocho años en el circuito profesional del 3x3, siempre entre los mejores. El año pasado jugué dos torneos con ellos y al final decidí firmar allí porque es muy importante poder jugar esos campeonatos, a los que no es fácil acceder. No he perdido mi vinculación con el Guipúzcoa, pero sí es cierto que estoy jugando en el circuito profesional con los suizos", ha afirmado.

Carlos Martínez, que ocupa el puesto número 25 del ránking mundial de 3x3, ha reconocido que a nivel profesional se encuentra en un momento "muy bueno".

"El 2023 ha sido mi mejor temporada, porque con el Laussanne estamos dentro del top-10 del mundo. A nivel individual estoy muy contento y esto me da ganas de seguir mejorando para volver a demostrar en el 2024 que puedo estar entre los mejores del mundo", indicó.

En el caso de España aboga por un mayor profesionalismo en esta modalidad deportiva.

"Sí se necesita más, pero es cierto que no es sencillo, en mi caso me tiré a una piscina que no estaba vacía porque lo estudié muy bien, la apuesta me salió bien pero no es fácil ya que tienes que dar este paso y dejar una estabilidad que da el 5x5 para embarcarte en esta aventura", apuntó. EFE

rp/cb/og

(foto)