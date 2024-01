Izquierda Española, un partido que plantea una alternativa al PSOE, concurrirá a las elecciones europeas de junio

Izquierda Española, una formación ya inscrita en el registro de partidos del Ministerio del Interior y liderada por el abogado y director del 'think tank' El Jacobino, Guillermo del Valle, concurrirá a las elecciones europeas de junio como alternativa al PSOE. Sobre la lista para las elecciones, desde Izquierda Española señalan que se dará a conocer más adelante, pero avanzan que estará compuesta de personas de la órbita de IU, el PSOE, el sector socialdemócrata de Ciudadanos, miembros del 'think tank' y personas de la sociedad civil que han ostentado cargos públicos en el ámbito del progresismo. Según ha trasladado el propio partido en un comunicado, su planteamiento para los comicios se basa en una alternativa "igualitaria desde la izquierda a las políticas llevadas a cabo por el actual Gobierno". Del Valle, que concretamente será el secretario general del partido, critica la connivencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez con las formaciones nacionalistas. "No se pueden hacer políticas de progreso para una mayoría social de la mano de los nacionalistas", sostiene, e insiste en que "para defender los derechos y libertades de todos, sin importar su código postal, hay que eliminar los privilegios concedidos a los nacionalistas y revisar el modelo territorial". "Los nacionalistas son lo opuesto a la solidaridad", subraya. Además, el líder de Izquierda Española opina que la alternativa a Sánchez "tampoco puede venir de la derecha". "PP y Vox han demostrado sobradamente que no les importan las cuestiones sociales", señala. Por todo ello, aboga por que, para que España sea un país "más justo y cohesionado", es "imprescindible defender el Estado social, revertir las políticas neoliberales y de privatización, reformar el sistema fiscal para que sea justo y progresivo y volver a poner sobre la mesa cuestiones como el trabajo, los derechos laborales, los servicios públicos, la vivienda o la iniciativa pública", defiende Del Valle.