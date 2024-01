Gamarra exige negociar la financiación entre todos y avisa: la agencia tributaria catalana está fuera de la Constitución

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, considera que una agencia tributaria catalana como la que demanda el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, está fuera de la Constitución y reclama que la financiación autonómica se negocie entre todas las CCAA, de forma multilateral, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Conferencia de Presidentes. A su entender, "esto no va de bilateralidad". En una entrevista concedida a Europa Press, Gamarra ha señalado que lo que está planteando Aragonès con su reclamación de una "financiación singular" para Cataluña "se llama privilegio", algo que, en su opinión, conduce a que en España haya "españoles de primera y españoles de segunda". Tras situar al PP como "único referente" en "la defensa de la igualdad de todos los españoles", ha destacado que su formación lo que quiere es una España "en la que estén garantizados los derechos y el acceso a los servicios de todos los españoles, vivan donde vivan". Y eso, ha proseguido, pasa por "una negociación multilateral" de la financiación en la que estén presentes "todas las comunidades autónomas". Así, ha defendido que esa negociación del nuevo modelo se produzca en el seno de la Conferencia de Presidentes y el CPFF, de forma que sea una financiación "justa" y tenga en cuenta también "las particularidades de cada comunidad". CATALUÑA NO PUEDE "IMPONER" AL RESTO EL MODELO DE FINANCIACIÓN La 'número dos' del PP ha advertido de que "el modelo de financiación no lo pueden decidir los catalanes e imponérselo al resto en beneficio propio, sino que tiene que estar basado en la solidaridad". Según ha añadido, es esa solidaridad la que "vertebra España" y hace que los españoles "sean iguales" porque los riojanos, los valencianos o los andaluces "no son menos que los catalanes". A renglón seguido, Gamarra ha admitido que al PP le preocupa que al final se materialice esa transferencia del 100% de los tributos a Cataluña, después de que Pedro Sánchez y Pere Aragonès hayan abierto la puerta al desarrollo de una Hacienda autonómica catalana durante la reunión que mantuvieron a finales de diciembre en Barcelona. "Claro que nos preocupa enormemente porque con un Gobierno en manos de Pedro Sánchez nos preocupa cualquier decisión que pueda tomar como exigencia de sus socios", ha declarado, para añadir que eso supondría la "fractura de la igualdad entre todos los españoles", que es el "principal principio" que defiende el PP. "Nadie es más que nadie, ni nadie está por encima de nadie, ni nadie está por encima de la ley", ha proclamado. En cuanto a si ve viable que se desarrolle esa agencia tributaria catalana, Gamarra ha asegurado que "eso está fuera del marco constitucional" y ha advertido de que "nadie puede cambiar las reglas de juego de todos". PIDE UNA CONFERENCIA DE PRESIDENTES: "ESTO NO VA DE BILATERALIDAD" Ante la pretensión del Gobierno de reunirse en enero de forma bilateral con cada una de las CCAA para abordar asuntos como la condonación de la deuda, Gamarra ha insistido en que tanto la dirección del PP como los propios presidentes autonómicos de su partido han exigido al Gobierno la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para hablar de esto porque es un asunto que debe hablarse "entre todos". "Esta es la clave del país que hemos construido los españoles en los últimos 45 años. Esto no va de bilateralidad. La financiación y los recursos económicos de todas las comunidades autónomas deben de ser habladas con transparencia y con conocimiento por parte de todos", ha explicado. Al ser preguntada si el PP iría con una posición común a esa Conferencia de Presientes, dado que sus presidentes mantienen posiciones diferentes en financiación, Gamarra ha rechazado que sea así. "No hay divergencia, hay una gran coincidencia en la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica y también de la necesidad de un nuevo modelo de financiación local que debe de ser acordado entre todos y que garantice la igualdad entre todos los españoles", ha declarado. Según ha dicho, en eso están "absolutamente de acuerdo todos" los presidentes del PP como se pudo ver "con total transparencia" en la Comisión General de Comunidades Autónomas que se celebró en octubre en el Senado y que evidenció el "sentido de Estado que tienen todos y cada uno de ellos". "Más allá, evidentemente, de que cada uno defiende también lo mejor para su comunidad. Pero no lo hacen intentando situarse por encima de otra, sino garantizando lo que es común para todos en el proyecto común de país que es España", ha agregado. Ante el hecho de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, esté planeando un frente común con los presidentes de Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, al considerar que son las autonomías peor financiadas, Gamarra ha indicado que este tipo de encuentros bilaterales son "habituales" y "lógicos" dentro de "las reglas de la lealtad". "Creo que son un ejemplo también de colaboración y de cooperación entre distintas comunidades autónomas", ha dicho. Gamarra ha subrayado que "nadie escuchará" a un solo presidente del PP que "exige privilegios en detrimento del resto". "Yo esto solo se lo he escuchado a los socios de Pedro Sánchez", ha manifestado. CREE QUE EL DECRETO ANTICRISIS SUBE IMPUESTOS A QUIEN MENOS TIENE Por otra parte, sobre el decreto anticrisis aprobado por el Gobierno que se someterá a convalidación este mes de enero en el Congreso, Gamarra ha criticado que en un momento en el que las familias tienen "muchísimas dificultades para llegar a fin de mes", dado que los españoles tienen el mismo poder adquisitivo de "hace 15 años" y los alimentos han subido un 33,8%, el Gobierno "solo piense en contentar a sus socios" y "no en cómo ayudar" a los ciudadanos en su día a día. En este contexto, Gamarra ha explicado que el PP ha propuesto al Gobierno deflactar la tarifa del IRPF y mantener en el 5% el IVA de la luz y el gas, así como bajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas. "Estas son medidas que hemos puesto encima de la mesa con la voluntad de hablar con el Gobierno, que no ha tenido a bien ni tan siquiera llamarnos", se ha quejado. Gamarra ha expresado la disposición del PP a hablar con el Ejecutivo de estas propuestas porque "lo importante es que los españoles lleguen a final de mes". "Si a este Gobierno le interesaran los españoles se hubiera producido ya ese contacto. A lo mejor el espíritu navideño les invade y se obra el milagro", ha dicho con ironía. Al ser preguntada cómo valora el PP que se mantengan los impuestos a la banca y a las energéticas en el decreto anticrisis, Gamarra ha subrayado que lo que "preocupa realmente" a su formación de ese decreto es que "le han subido los impuestos a aquellos que más dificultades tienen". "Y esto es lo importante, no que se mantenga para las grandes fortunas, cuando al final eso se convierte en pura propaganda si a quien menos tiene se los subes", ha apostillado. En este sentido, ha indicado que subir el IVA de la luz y el gas al 10% supone incrementar "los impuestos a todos los españoles, fundamentalmente a quien tiene dificultades". Además, ha señalado que no bajar el IVA a productos de "primera necesidad" en la cesta de la compra como la carne o el pescado implica que el Gobierno se dedica a "recaudar a base de aquellos que menos tienen". "Esto es lo que realmente nos preocupa de ese decreto que llaman anticrisis, pero que agudiza la crisis de aquellos que más dificultades tienen para afrontarlas. Por tanto no estamos ante progresismo sino ante más carga para quien más dificultades tiene", ha denunciado.